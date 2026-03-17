Кыргызстанда төрт миңден ашык адам гемодиализ алат

Кыргызстанда 4 миң 478 адам гемодиализ алат. Бул тууралуу бүгүн, 17-мартта саламаттыкты сактоо министри Дамир Осмонов Жогорку Кеңештин Эмгек, саламаттыкты сактоо, аялдар иштери жана социалдык маселелер боюнча комитетинин жыйынында билдирди.
Анын айтымында, мындай бейтаптардын саны жыл сайын өсүп жатат.
Республикада жалпысынан 54 мекеме гемодиализ кызматтарын көрсөтөт. Анын ичинде эки мамлекеттик, төрт мамлекеттик шартта-жеке өнөктөштүк жана 48 жеке борбор бар.
Аларга төмөнкүлөр кирет:
- Бишкек шаарында 11 борбор бар;
- Ысык-Көл облусунда — 5;
- Жалал-Абад облусунда — 8;
- Талас облусунда — 3;
- Нарын облусунда — 3;
- Ош облусунда — 6;
- Баткен облусунда — 6;
- Чүй облусунда — 6.
Гемодиализ толугу менен мамлекет тарабынан каржыланат. 2025-жылга карата республикалык бюджеттен бул максатка болжол менен 3,5 миллиард сом бөлүнгөн.
Мурда жума сайын 20 адам гемодиализ менен бөйрөктү алмаштыруу терапиясына өтүп жатканы кабарланган. Республикалык бюджеттин чыгымдары бир бейтапка жылына 936 миң сомду түзөт, ал эми бир диализ сеансы 6 миң 500 сомду түзөт.
Бөйрөктү трансплантациялоо үчүн операциядан кийинки бир жыл ичинде ар бир бейтапка иммуносупрессивдүү терапияны каржылоо 250 миң сомду түзөт. Ошондуктан, акысыз бөйрөк трансплантациялоо боюнча жоболор иштелип чыккан.
2018-жылдан бери Эне жана баланын ден соолугун коргоо боюнча улуттук борбор 81 операция жасаган, алардын 38и мамлекет тарабынан каржыланган.