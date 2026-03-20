Бишкекте айт намазы окулду: Эски аянтка 30 миңден ашык адам келди

Бүгүн дүйнө жүзүндөгү мусулмандар ыйык Рамазан айынын аякташын белгилеген эң маанилүү майрамдардын бири — Орозо айт майрамын белгилеп жатат. Эртең мененден баштап адамдар ар тараптан Эски аянтка агылып келди. Саат 07:00дөн баштап Куран окулуп, диний баяндар айтылды.

Андан соң айт намазы окулуп, муфтий Абдулазиз Закиров майрамдык дуба кылды.

Орозо айт намазына президент Садыр Жапаров да катышты.

Күбөлөрдүн айтымында, айт намазын окуу үчүн 30 миңден ашык адам келген. Намазга келгендер аянттын борбордук бөлүгүн гана эмес, айланасындагы көчөлөрдү да ээлеп, сапка тизилишти.

Аянттын айланасында милиция кызматкерлери жана медициналык кызматкерлер болду. Коомдук тартип күчөтүлгөн кыраакылык менен сакталып, иш-чара тынч маанайда өттү.
Кыргызстанда Орозо айт майрамы 20-мартта белгиленет
Садыр Жапаров кыргызстандыктарды Орозо айт майрамы менен куттуктады
Кыргызстанда Орозо айт 30-мартта белгиленет
21-апрель күнү Орозо айт майрамы белгиленет
Орозо Кыргызстанда 2-апрель күнү башталат
Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын абактарында үч миң киши орозо кармап жатат
Эмомали Рахмон дыйкандарды башка мезгилде орозо кармоого чакырды
Бишкекте Орозо айт майрамына карата 1 500дөн ашык тартип сакчылары кызмат кылат
Бишкекте Орозо айт намазы эски аянтта окулат
Орозо айт 15-июнда белгиленет
Эң көп окулган жаңылыктар
Бишкек мэриясы жылуулук качан өчүрүлөрүн түшүндүрдү Бишкек мэриясы жылуулук качан өчүрүлөрүн түшүндүрдү
18-мартка карата аба ырайы 18-мартка карата аба ырайы
Бишкекте Орозо айт намазы эски аянтта окулат Бишкекте Орозо айт намазы эски аянтта окулат
Кыргызстанда төрт миңден ашык адам гемодиализ алат Кыргызстанда төрт миңден ашык адам гемодиализ алат
20-март, жума
18:25
Кыргызстанда медицина кызматкерлеринин айлыгы 100 пайызга көтөрүлөт Кыргызстанда медицина кызматкерлеринин айлыгы 100 пайыз...
17:11
Кыргызстанда айыл чарба каттоосу башталды
16:24
Дүйнө чемпионаты- 2026: Кыргызстандык тайбоксчулар 12 медаль жеңди
16:05
Баткенде үч көмөк чордону толугу менен оңдоодон өттү
15:41
Эртең Алыкул Осмоновдун туулган күнү: Алп акынды аздектейли десек...