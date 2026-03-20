Иранга кол салуу. Тегеран дагы бир аткаминердин өлтүрүлгөнүн тастыктады

Бүгүн АКШ менен Израилдин ракеталык соккуларынан Тегерандын дагы бир жогорку даражалуу аткаминери каза болду.

IRNA
Фото IRNA . ИРКнын басма сөз катчысы Али Мохаммад Наини өлтүрүлдү

Ислам революциясынын сакчылар корпусу өзүнүн басма сөз катчысы Али Мохаммад Наининин каза болгонун тастыктады.

Мурдагы маалыматтарда чалгындоо министри Эсмаил Хатибдин, ошондой эле Ирандын Жогорку Улуттук коопсуздук кеңешинин катчысы Али Лариджанинин жана куралдуу күчтөрдүн командири генерал-майор Голамреза Сулейманинин өлтүрүлгөнү айтылган.

Жалпысынан алганда, Иранга кол салууда 40тан ашык ирандык жогорку кызматтагы чиновниктер каза болгон.
ТИМ: Израилден чыгып кетүүнү каалаган кыргыз жарандарынын саны көбөйдү
Кыргызстандын үч жараны Израилден чыгып кетүүгө жардам сурап кайрылды
Эми менин үйүм Украина. «Турандын» командири согушка баргандыгы жөнүндө
Эмне үчүн Орусия Борбордук Азия өлкөлөрүнө таңуулоону улантууда
Эмне үчүн мурдакы СССР республикалары Москванын колониясы болгусу келбейт
Украинадагы согушта дагы бир тажикстандык каза болду
Эрдоган: Путин АЭС ачылышына катышуу үчүн Түркияга келиши мүмкүн
АКШ Конгрессинде TikTok’ко тыюу салуу ыктымалдыгы боюнча угуулар өттү
АКШ Украинага танктарды жеткирет
Тоолуу Карабакта жарым-жартылай мобилизация жарыяланды
Бишкек мэриясы жылуулук качан өчүрүлөрүн түшүндүрдү Бишкек мэриясы жылуулук качан өчүрүлөрүн түшүндүрдү
18-мартка карата аба ырайы 18-мартка карата аба ырайы
Бишкекте Орозо айт намазы эски аянтта окулат Бишкекте Орозо айт намазы эски аянтта окулат
Кыргызстанда төрт миңден ашык адам гемодиализ алат Кыргызстанда төрт миңден ашык адам гемодиализ алат
20-март, жума
18:25
Кыргызстанда медицина кызматкерлеринин айлыгы 100 пайызга көтөрүлөт Кыргызстанда медицина кызматкерлеринин айлыгы 100 пайыз...
17:11
Кыргызстанда айыл чарба каттоосу башталды
16:24
Дүйнө чемпионаты- 2026: Кыргызстандык тайбоксчулар 12 медаль жеңди
16:05
Баткенде үч көмөк чордону толугу менен оңдоодон өттү
15:41
Эртең Алыкул Осмоновдун туулган күнү: Алп акынды аздектейли десек...