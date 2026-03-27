28-мартка карата аба ырайы

Кыргызгидромет кызматы билдиргендей, эртең, 28-мартта өлкө аймактарында күн ачык болот. Айрым чөлкөмдөрдө абанын табы 28 градуска чейин жылыйт.

Абанын температурасы:

Чүй өрөөнүндө түнкүсүн +6... +11, күндүз +19... +24;

Талас жергесинде түнкүсүн +4... +9, күндүз +18... +23;

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +8... +13, күндүз +23... +28;

Нарын аймагында түнкүсүн 0... −5, күндүз +11 .. +16;

Ысык-Көл облусунда түнкүсүн −2... +3, күндүз +12... +17;

Бишкек шаарында түнкүсүн +7... +9, күндүз +22... +24 градус жылуу болот.
27-мартта күтүлгөн аба ырайы
26-мартка карата аба ырайы
25-мартка карата аба ырайы
24-мартка карата аба ырайы
Апта башында Бишкекте жамгыр жаашы күтүлүүдө. 23-25-мартка карата аба ырайы
20-мартка карата аба ырайы
19-мартка карата аба ырайы
18-мартка карата аба ырайы
17-мартта күтүлгөн аба ырайы
Апта башында Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. 16-18-мартка карата аба ырайы
Ошто төрт эм&nbsp;төрөгөн эне ымыркайлары менен үйүнө чыгарылды Ошто төрт эм төрөгөн эне ымыркайлары менен үйүнө чыгарылды
Бүгүн Бишкекте жылуулук өчүрүлүп, 1-апрелден тарта ысык суу токтотулат Бүгүн Бишкекте жылуулук өчүрүлүп, 1-апрелден тарта ысык суу токтотулат
24-мартка карата аба ырайы 24-мартка карата аба ырайы
Чүйдө жөө өтмөктөн окуучу кызды унаа сүзүп, каза болду Чүйдө жөө өтмөктөн окуучу кызды унаа сүзүп, каза болду
Эртең бокс боюнча Азия чемпионаты башталат. Кыргыз курамасынын тизмеси
16:05
ЕАЭБдин Өкмөттөр аралык кеңешинин кийинки жыйыны Кыргызстанда өтөт
15:23
Кыргызстанда Бүткүл дүйнөлүк акча жумалыгы өтөт
15:05
«Манас» эл аралык аэропортуна кирүүчү жаңы жол салынат