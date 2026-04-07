18:48
USD 87.45
EUR 101.22
RUB 1.11
Кыргызча

Бишкекте бир жылда 4 миңден ашык дарак кыйылган

2025-жылы Бишкекте 4 миң 66 дарак кыйылган. Бул 2024-жылга салыштырмалуу 197,7 пайызга көп. Бул тууралуу мэриянын шаардын социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасын ишке ашыруу боюнча отчетунда айтылган.

Муниципалитеттин маалыматы боюнча, 2023-жылы 1771 дарак, ал эми 2024-жылы 1366 дарак кыйылган.

Аткаминерлердин пикиринде, бул «жашыл бак-дарактарды коопсуздукту камсыздоо жана санитардык абалды жакшыртуу боюнча чаралардын олуттуу күчөгөнүн» көрсөтөт. Анын натыйжасында авариялык учурлардын саны 53кө чейин азайган, бул 2024-жылга салыштырмалуу 73 учурга аз.

Ошол эле учурда, пландалган көрсөткүч 12 миң 460 дарак болсо, өткөн жылы чындыгында 18 миң 835 дарак жана бадал отургузулган.

Дарактарды оорулардан жана зыянкечтерден коргоо максатында 93,5 миң дарак иштетилген.

Бирок шаар тургундары социалдык тармактарда дарак кесүү жана отургузулган көчөттөрдүн начар жашоосу боюнча нааразычылыгын айтышууда.
Шилтеме: https://24.kg./kyrgyzcha/369330/
Кароо: 158
Басууга
Теги
Ташкентте 58 дарактын кыйылышы боюнча кылмыш иши козголду
Жалал-Абад сакура шаарына айланмакчы
Бишкекте катуу шамалдан дагы дарактар кулады
Бишкекте дагы 6 миң 736 дарак кыйылат
Эң көп окулган жаңылыктар
Акыйкатчы Минскте Тергөө абагында олтурган кыргыз жарандары менен жолугушту Акыйкатчы Минскте Тергөө абагында олтурган кыргыз жарандары менен жолугушту
Кыргызстан Иранга гуманитардык жардам жөнөтүүдө Кыргызстан Иранга гуманитардык жардам жөнөтүүдө
Пайдалуу кеңеш: Өзүн-өзү өнүктүрүүгө сунуштар Пайдалуу кеңеш: Өзүн-өзү өнүктүрүүгө сунуштар
Балдардын коопсуздугу: ИИМ терезелерди ачык калтырбоону суранат Балдардын коопсуздугу: ИИМ терезелерди ачык калтырбоону суранат
7-апрель, шейшемби
17:35
8-апрелге карата аба ырайы 8-апрелге карата аба ырайы
17:00
Азия чемпионаты: Экинчи күнү эки кыргызстандык балбан жарым финалга чыкты
16:39
Аламүдүн райондук сотунун судьясы 26 миң доллар пара алууга шектелүүдө
16:26
ЖРТга даярдануу үчүн «Булак» тиркемеге 61 миңден ашык окуучу катталган
16:11
12 жылдык окууга өтүү: 5-класстар үчүн «Табигый илимдер» китептери басылып чыкты