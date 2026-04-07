Бишкекте бир жылда 4 миңден ашык дарак кыйылган

2025-жылы Бишкекте 4 миң 66 дарак кыйылган. Бул 2024-жылга салыштырмалуу 197,7 пайызга көп. Бул тууралуу мэриянын шаардын социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасын ишке ашыруу боюнча отчетунда айтылган.
Муниципалитеттин маалыматы боюнча, 2023-жылы 1771 дарак, ал эми 2024-жылы 1366 дарак кыйылган.
Аткаминерлердин пикиринде, бул «жашыл бак-дарактарды коопсуздукту камсыздоо жана санитардык абалды жакшыртуу боюнча чаралардын олуттуу күчөгөнүн» көрсөтөт. Анын натыйжасында авариялык учурлардын саны 53кө чейин азайган, бул 2024-жылга салыштырмалуу 73 учурга аз.
Ошол эле учурда, пландалган көрсөткүч 12 миң 460 дарак болсо, өткөн жылы чындыгында 18 миң 835 дарак жана бадал отургузулган.
Дарактарды оорулардан жана зыянкечтерден коргоо максатында 93,5 миң дарак иштетилген.
Бирок шаар тургундары социалдык тармактарда дарак кесүү жана отургузулган көчөттөрдүн начар жашоосу боюнча нааразычылыгын айтышууда.