18:49
USD 87.45
EUR 101.22
RUB 1.11
Кыргызча

8-апрелге карата аба ырайы

Эртең, 8-апрелде Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймагында, Чүй, Талас облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт. Күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймагында, Нарын облусунун айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт.

Абанын температурасы:

Чүйдө түнкүсүн +8...+13 күндүз +14...+19

Таласта түнкүсүн +3...+8 күндүз +13...+18

Баткенде түнкүсүн +8...+10 күндүз +15...+17

Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +8...+13 күндүз +15...+20

Ысык-Көлдө түнкүсүн +4...+9 күндүз +16...+21

Нарында түнкүсүн 0...+5 күндүз +15...+20

Бишкекте түнкүсүн +11...+13, күндүз +16...+18 градус болот.
Шилтеме: https://24.kg./kyrgyzcha/369351/
Кароо: 102
Басууга
Теги
7-апрелге карата аба ырайы
Бишкекте күн күркүрөп, жамгыр жаайт. 6-8-апрелге карата аба ырайы
4-апрелге карата аба ырайы
3-апрелге карата аба ырайы
2-апрелге карата аба ырайы
1-апрелге карата аба ырайы
31-мартка карата аба ырайы
Бишкекте күн ачык жана жылуу болот. 30-март — 1-апрелге карата аба ырайы
28-мартка карата аба ырайы
27-мартта күтүлгөн аба ырайы
Эң көп окулган жаңылыктар
Акыйкатчы Минскте Тергөө абагында олтурган кыргыз жарандары менен жолугушту Акыйкатчы Минскте Тергөө абагында олтурган кыргыз жарандары менен жолугушту
Кыргызстан Иранга гуманитардык жардам жөнөтүүдө Кыргызстан Иранга гуманитардык жардам жөнөтүүдө
Пайдалуу кеңеш: Өзүн-өзү өнүктүрүүгө сунуштар Пайдалуу кеңеш: Өзүн-өзү өнүктүрүүгө сунуштар
Балдардын коопсуздугу: ИИМ терезелерди ачык калтырбоону суранат Балдардын коопсуздугу: ИИМ терезелерди ачык калтырбоону суранат
7-апрель, шейшемби
17:35
8-апрелге карата аба ырайы 8-апрелге карата аба ырайы
17:00
Азия чемпионаты: Экинчи күнү эки кыргызстандык балбан жарым финалга чыкты
16:39
Аламүдүн райондук сотунун судьясы 26 миң доллар пара алууга шектелүүдө
16:26
ЖРТга даярдануу үчүн «Булак» тиркемеге 61 миңден ашык окуучу катталган
16:11
12 жылдык окууга өтүү: 5-класстар үчүн «Табигый илимдер» китептери басылып чыкты