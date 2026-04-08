10:33
USD 87.45
EUR 101.22
RUB 1.11
Кыргызча

Азия чемпионаты: Кыргызстандык үч балбан алтын медаль утту

Бишкекте күрөш боюнча Азия чемпионатында кыргызстандык балбандар Афтандил Таалайбек уулу, Акжол Махмудов жана Асан Жанышов алтын медаль утту.

Мелдеште балбандар грек-рим, эркин күрөш жана кыз-келиндер күрөшү боюнча күч сынашат. Жалпысынан 350гө жакын балбан катышып, 30 комплект медаль ойнотулат.

Афтандил Таалайбек уулу 63 кг салмак ченинде күч сынашып, ирандык атаандашы Жарканини 7:2 эсебинде утуп алды.

Кыргызстандык балбан Акжол Махмудов ирандык Али Забихолла Оскуну жеңип, төртүнчү жолу Азия чемпиону болду.

Буга чейин Махмудов 2018, 2022, 2023-жылы Азия чемпиондугун багындырган. Ошондой эле ал 2 жолку дүйнө чемпиону болгон.

Үчүнчү алтын! Кыргызстандык балбан Асан Жанышов Бишкекте өткөн грек-рим күрөшү боюнча Азия чемпионатында алтын медаль жеңип алды.

Ал 87 кг салмак категориясында күч сынашып, бардык атаандаштарын ишенимдүү жеңди. Чейрек финалда түркмөнстандык балбанды 10:0 эсебинде 30 секундда утса, жарым финалда казакстандык спортчуну 8:0 эсебинде жеңди.

UWW
Фото UWW
Финалда Жанышов ирандык Голамреза Фарокхисенжани менен беттешип, жеңишке жетип, Азия чемпиону аталды.
Шилтеме: https://24.kg./kyrgyzcha/369396/
Кароо: 117
Басууга
Теги
Азия чемпионаты: Бүгүн килемге Айпери баштаган балбан кыздар чыгышат
Чемпиондор Лигасынын 1/4 финалы: «Реал Мадрид» өз үйүндө «Бавариядан» жеңилди
Азия чемпионаты: Экинчи күнү эки кыргызстандык балбан жарым финалга чыкты
Азия чемпионаты: Бүгүн кыргызстандык кайсы балбандар күрөшөт?
Азия чемпионаты: Эркин күрөш боюнча кыргызстандык он балбан килемге чыгат
Азия чемпионаты. Кыргызстандык үч балбан финалга чыкты
Азия чемпионаты: Жарым финалга кимдер чыкты?
«Алай» футбол клубуна жаңы автобус белекке берилди
Азия чемпионаты: Бүгүн грек-рим күрөшү боюнча мелдештер башталат
Мунарбек Сейитбек уулу Түркияда өткөн эл аралык турнирде жеңүүчүсү болду
Эң көп окулган жаңылыктар
VI&nbsp;Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары. Байсалов Эрдоган менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары. Байсалов Эрдоган менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү
Бишкек-Ош жана Бишкек&nbsp;&mdash; Нарын унаа жолдорунда 550дөн ашык мас айдоочу кармалды Бишкек-Ош жана Бишкек — Нарын унаа жолдорунда 550дөн ашык мас айдоочу кармалды
Бүгүн Бишкекте күрөш боюнча Азия чемпионаты башталат Бүгүн Бишкекте күрөш боюнча Азия чемпионаты башталат
Пайдалуу кеңеш: Бул жемиш уйкуну жакшыртууга жардам берет Пайдалуу кеңеш: Бул жемиш уйкуну жакшыртууга жардам берет
8-апрель, шаршемби
10:20
Казакстандан келген 22 тонна картошка кайра кайтарылды Казакстандан келген 22 тонна картошка кайра кайтарылды
10:05
Бишкектеги университетте чет элдиктер ортосунда жаңжал: Эки студент кармалды
09:38
Бүгүнкү доллардын курсу
09:34
Азия чемпионаты: Бүгүн килемге Айпери баштаган балбан кыздар чыгышат
09:05
Ак-Суудагы «Ала-Тоо Резорт» тоо-лыжа курортуна баруучу жол быйыл бүтөт
7-апрель, шейшемби
17:35
8-апрелге карата аба ырайы
17:00
Азия чемпионаты: Экинчи күнү эки кыргызстандык балбан жарым финалга чыкты