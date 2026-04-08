Азия чемпионаты: Бүгүн килемге Айпери баштаган балбан кыздар чыгышат

Бишкекте спорттук күрөш боюнча Азия чемпионаты уланууда. Бүгүн, 8-апрелде кыргыздын балбан жигиттери жана кыздары беттешке чыгып, өлкө намысын коргошот.

11:30-14:00

Грек-рим күрөшү — Көңүл жубатуучу беттештер:

60 кг, 67 кг, 72 кг, 82 кг, 97 кг

Кыз-келиндер күрөшү — Квалификациялык беттештер:

50 кг, 55 кг, 59 кг, 68 кг, 76 кг

16:45-17:45

Кыз-келиндер күрөшү — Жарым финалдык беттештер:

50 кг, 55 кг, 59 кг, 68 кг, 76 кг

18:00-20:30

Грек-рим күрөшү — Финалдык жана 3-орун үчүн беттештер:

60 кг, 67 кг, 72 кг, 82 кг, 97 кг

Ал эми, бул беттештерде Кыргызстандын намысын төмөнкү балбандар коргойт:

Кыз келиндер күрөшү боюнча:

  • Арууке Кадырбек кызы — 55кг
  • Сезим Жуманазарова — 59 кг
  • Мээрим Жуманазарова — 68 кг
  • Айпери Медет кызы — 76 кг

Грек-рим күрөшү боюнча:

  • Амантур Исмаилов 72 кг — коло медалы үчүн
  • Раззак Бейшекеев 67 кг — алтын медаль үчүн
  • Мелис Айтбеков 97 кг — коло медалы үчүн
Шилтеме: https://24.kg./kyrgyzcha/369407/
Азия чемпионаты: Кыргызстандык үч балбан алтын медаль утту
Чемпиондор Лигасынын 1/4 финалы: «Реал Мадрид» өз үйүндө «Бавариядан» жеңилди
Азия чемпионаты: Экинчи күнү эки кыргызстандык балбан жарым финалга чыкты
Азия чемпионаты: Бүгүн кыргызстандык кайсы балбандар күрөшөт?
Азия чемпионаты: Эркин күрөш боюнча кыргызстандык он балбан килемге чыгат
Азия чемпионаты. Кыргызстандык үч балбан финалга чыкты
Азия чемпионаты: Жарым финалга кимдер чыкты?
«Алай» футбол клубуна жаңы автобус белекке берилди
Азия чемпионаты: Бүгүн грек-рим күрөшү боюнча мелдештер башталат
Мунарбек Сейитбек уулу Түркияда өткөн эл аралык турнирде жеңүүчүсү болду
VI&nbsp;Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары. Байсалов Эрдоган менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары. Байсалов Эрдоган менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү
Бишкек-Ош жана Бишкек&nbsp;&mdash; Нарын унаа жолдорунда 550дөн ашык мас айдоочу кармалды Бишкек-Ош жана Бишкек — Нарын унаа жолдорунда 550дөн ашык мас айдоочу кармалды
Бүгүн Бишкекте күрөш боюнча Азия чемпионаты башталат Бүгүн Бишкекте күрөш боюнча Азия чемпионаты башталат
Пайдалуу кеңеш: Бул жемиш уйкуну жакшыртууга жардам берет Пайдалуу кеңеш: Бул жемиш уйкуну жакшыртууга жардам берет
8-апрель, шаршемби
10:20
Казакстандан келген 22 тонна картошка кайра кайтарылды Казакстандан келген 22 тонна картошка кайра кайтарылды
10:05
Бишкектеги университетте чет элдиктер ортосунда жаңжал: Эки студент кармалды
09:38
Бүгүнкү доллардын курсу
09:34
Азия чемпионаты: Бүгүн килемге Айпери баштаган балбан кыздар чыгышат
09:05
Ак-Суудагы «Ала-Тоо Резорт» тоо-лыжа курортуна баруучу жол быйыл бүтөт
7-апрель, шейшемби
17:35
8-апрелге карата аба ырайы
17:00
Азия чемпионаты: Экинчи күнү эки кыргызстандык балбан жарым финалга чыкты