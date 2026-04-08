Азия чемпионаты: Бүгүн килемге Айпери баштаган балбан кыздар чыгышат

Бишкекте спорттук күрөш боюнча Азия чемпионаты уланууда. Бүгүн, 8-апрелде кыргыздын балбан жигиттери жана кыздары беттешке чыгып, өлкө намысын коргошот.
11:30-14:00
Грек-рим күрөшү — Көңүл жубатуучу беттештер:
60 кг, 67 кг, 72 кг, 82 кг, 97 кг
Кыз-келиндер күрөшү — Квалификациялык беттештер:
50 кг, 55 кг, 59 кг, 68 кг, 76 кг
16:45-17:45
Кыз-келиндер күрөшү — Жарым финалдык беттештер:
50 кг, 55 кг, 59 кг, 68 кг, 76 кг
18:00-20:30
Грек-рим күрөшү — Финалдык жана 3-орун үчүн беттештер:
60 кг, 67 кг, 72 кг, 82 кг, 97 кг
Ал эми, бул беттештерде Кыргызстандын намысын төмөнкү балбандар коргойт:
Кыз келиндер күрөшү боюнча:
- Арууке Кадырбек кызы — 55кг
- Сезим Жуманазарова — 59 кг
- Мээрим Жуманазарова — 68 кг
- Айпери Медет кызы — 76 кг
Грек-рим күрөшү боюнча:
- Амантур Исмаилов 72 кг — коло медалы үчүн
- Раззак Бейшекеев 67 кг — алтын медаль үчүн
- Мелис Айтбеков 97 кг — коло медалы үчүн