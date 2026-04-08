Казакстандан келген 22 тонна картошка кайра кайтарылды

22 тонна картошка Казакстандан Кыргызстанга киргизилген жок. Бул тууралуу Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги билдирди.

Маалыматка ылайык, жүк Чүй-Бишкек башкармалыгынын «Ак-Тилек» өткөрмө пунктунда текшерилип, Казакстандан кирген 22 тонна картошка фитосанитардык көзөмөлдөө учурунда продукциянын таңгагында маркировка жок экендиги аныкталган.

Евразия экономикалык комиссиясынын Кеңешинин 2016-жылдын 30-ноябрындагы № 157 Чечимине ылайык, карантинге алынган продукциянын ар бир таңгагында продукциянын аталышы, чыгарылган өлкө, экспорттоочу өлкө жана (же) реэкспортер өлкө жөнүндө маалыматтарды камтыган маркировкасы болушу керек.

Карантин алдындагы жүктү маркировкасыз алып кирүү Евразия экономикалык биримдигинин бирдиктүү карантиндик фитосанитардык талаптарын бузуу болуп саналат. Ошого байланыштуу бул жүк импортер өлкөгө кайра кайтарылган.
Бишкектеги 0,63 гектар жер тилкеси мамлекетке кайтарылды
Сокулукта 45,8 млн сомдук 22 жер тилкеси мамлекетке кайтарылды
Ысык-Көлдө 75 миллион сомдук санаторий жана жер тилкеси мамлекетке кайтарылды
Казакстандан келген 25 тонна пияз кайра кайтарылды. Себеби
Сокулукта мыйзамсыз менчиктештирилген оорукана мамлекетке кайтарылды
Ысык-Көлдө экологияга келтирилген зыян үчүн 17,4 миллион сом өндүрүлдү
Таласта ветеринардык башкармалыктын жер тилкеси мамлекетке кайтарылды
Прокуратура жарым млрд сомго бааланган «Кырчын» турбазасын мамлекетке кайтарды
Өзбекстандан келген 82 миң 830 даана көчөт артка кайтарылды
«Керме-Тоо» мейманканасы жана анын 2,35 гектар жер тилкеси мамлекетке кайтарылды
VI&nbsp;Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары. Байсалов Эрдоган менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары. Байсалов Эрдоган менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү
Бишкек-Ош жана Бишкек&nbsp;&mdash; Нарын унаа жолдорунда 550дөн ашык мас айдоочу кармалды Бишкек-Ош жана Бишкек — Нарын унаа жолдорунда 550дөн ашык мас айдоочу кармалды
Бүгүн Бишкекте күрөш боюнча Азия чемпионаты башталат Бүгүн Бишкекте күрөш боюнча Азия чемпионаты башталат
Пайдалуу кеңеш: Бул жемиш уйкуну жакшыртууга жардам берет Пайдалуу кеңеш: Бул жемиш уйкуну жакшыртууга жардам берет
8-апрель, шаршемби
10:20
Казакстандан келген 22 тонна картошка кайра кайтарылды Казакстандан келген 22 тонна картошка кайра кайтарылды
10:05
Бишкектеги университетте чет элдиктер ортосунда жаңжал: Эки студент кармалды
09:38
Бүгүнкү доллардын курсу
09:34
Азия чемпионаты: Бүгүн килемге Айпери баштаган балбан кыздар чыгышат
09:05
Ак-Суудагы «Ала-Тоо Резорт» тоо-лыжа курортуна баруучу жол быйыл бүтөт
7-апрель, шейшемби
17:35
8-апрелге карата аба ырайы
17:00
Азия чемпионаты: Экинчи күнү эки кыргызстандык балбан жарым финалга чыкты