Пайдалуу кеңеш: Балдардын лунатизми жана кантип жардам берүү керек?

Балдардын лунатизми ата-энелерди коркутат: бала күтүүсүздөн ойгонуп, көзүн ачып басып жүрөт, жөнөкөй аракеттерди жасайт, бирок эртеси эртең менен эч нерсе эстебейт. Неврологдор муну терең уйку учурунда бирдей эмес «ойгонгон» нерв системасынын жетиле электиги менен байланыштырышат.

Түнкү «басуунун» себептери

Негизги фактор 3-12 жаштагы балдардын жашка байланыштуу мээсинин өнүгүшү: жай толкундуу уйку фазасында кыймыл борборлору активдешет. Ал эми аң-сезим иштебей калат. Бул басуу же ал тургай кийим алмаштыруу сыяктуу автоматизмге алып келет.

Көйгөйдү күчөтүүчү факторлор:

Эмоционалдык стресс: талаш-тартыштар, мектептеги тапшырмалар, коркунучтуу мультфильмдер.

Күн тартибин бузуулар: уйкунун жетишсиздиги, ашыкча чарчоо, кеч кечки тамак.

Генетика: Эгерде ата-энелер уйку басышса, баланын коркунучу эки эсеге көбөйөт.

Медициналык себептерге баштын жаракаттары, невроздор, эпилепсия же төрөттүн татаалдашуулары кирет; бөлмөдөгү түнкү жарык мелатонинди бөгөттөө менен абалды ого бетер начарлатат.

Эгерде мындай абал улана берсе, бүт үй-бүлөнүн уйкусун жана балаңыздын ден соолугун коргоо үчүн адиске кайрылыңыз.
Пайдалуу кеңеш: Килемди кандай тандоо керек?
Пайдалуу кеңеш: Бул жемиш уйкуну жакшыртууга жардам берет
Пайдалуу кеңеш: Өзүн-өзү өнүктүрүүгө сунуштар
Пайдалуу кеңеш: Шейшептерди канча убакытта алмаштыруу керек?
Пайдалуу кеңеш: Суунун организмге кандай таасири бар?
Пайдалуу кеңеш: Бал бузулушу мүмкүнбү?
Пайдалуу кеңеш: Эмне үчүн пияз туураганда ыйлатат?
Пайдалуу кеңеш: Бактылуу болуунун жолдору
Пайдалуу кеңеш: Баланы окууга оңой көндүрүүнүн жолдору
Пайдалуу кеңеш: Муздаткычта сакталбай турган азыктар аныкталды
VI&nbsp;Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары. Байсалов Эрдоган менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары. Байсалов Эрдоган менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү
Бишкек-Ош жана Бишкек&nbsp;&mdash; Нарын унаа жолдорунда 550дөн ашык мас айдоочу кармалды Бишкек-Ош жана Бишкек — Нарын унаа жолдорунда 550дөн ашык мас айдоочу кармалды
Бүгүн Бишкекте күрөш боюнча Азия чемпионаты башталат Бүгүн Бишкекте күрөш боюнча Азия чемпионаты башталат
ЖРТга дээрлик 57&nbsp;миңдей абитуриент катталды. ЖРТга дээрлик 57 миңдей абитуриент катталды.
8-апрель, шаршемби
15:10
Үч айда транспортту көзөмөлдөө бюджетке дээрлик 70 миллион сом алып келди Үч айда транспортту көзөмөлдөө бюджетке дээрлик 70 милл...
14:34
Садыр Жапаров 15 миң студенттик КРСУ кампусун куруу жөнүндө мыйзамга кол койду
14:07
Азия чемпионаты: Мээрим менен Айпери жарым финалга чыкты
12:45
ӨКМ: Тоолуу райондордо сел жана кар көчкү коркунучу бар
12:30
