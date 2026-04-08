Пайдалуу кеңеш: Балдардын лунатизми жана кантип жардам берүү керек?

Балдардын лунатизми ата-энелерди коркутат: бала күтүүсүздөн ойгонуп, көзүн ачып басып жүрөт, жөнөкөй аракеттерди жасайт, бирок эртеси эртең менен эч нерсе эстебейт. Неврологдор муну терең уйку учурунда бирдей эмес «ойгонгон» нерв системасынын жетиле электиги менен байланыштырышат.
Түнкү «басуунун» себептери
Негизги фактор 3-12 жаштагы балдардын жашка байланыштуу мээсинин өнүгүшү: жай толкундуу уйку фазасында кыймыл борборлору активдешет. Ал эми аң-сезим иштебей калат. Бул басуу же ал тургай кийим алмаштыруу сыяктуу автоматизмге алып келет.
Көйгөйдү күчөтүүчү факторлор:
Эмоционалдык стресс: талаш-тартыштар, мектептеги тапшырмалар, коркунучтуу мультфильмдер.
Күн тартибин бузуулар: уйкунун жетишсиздиги, ашыкча чарчоо, кеч кечки тамак.
Генетика: Эгерде ата-энелер уйку басышса, баланын коркунучу эки эсеге көбөйөт.
Медициналык себептерге баштын жаракаттары, невроздор, эпилепсия же төрөттүн татаалдашуулары кирет; бөлмөдөгү түнкү жарык мелатонинди бөгөттөө менен абалды ого бетер начарлатат.
Эгерде мындай абал улана берсе, бүт үй-бүлөнүн уйкусун жана балаңыздын ден соолугун коргоо үчүн адиске кайрылыңыз.