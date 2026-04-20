Пайдалуу кеңеш: Эртең менен эрте тамактанууну арыктоого жардам берет

Эртең мененки эрте тамак жана түнкү тамактануунун ортосундагы узак тыныгуу салмак таштоого жана аны төмөнкү деңгээлде кармап турууга жардам берет. Барселона шаарынын Глобалдык ден соолук институтунун окумуштуулары ушундай жыйынтыкка келишти.
Изилдөөнүн натыйжалары International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity журналына жарыяланды. Иште 40 жаштан 65 жашка чейинки 7 миң 74 адамдын маалыматтары талдоого алынган. Байкоолор көрсөткөндөй, эрте эртең мененки жана кечки тамакты ичкен, ошондой эле түнкүсүн узак убакыт тамактанбаган адамдардын дене салмагынын индекси беш жылдан кийин төмөн болгон.
Эпидемиолог Лусиана Понс-Муссонун айтымында, түнкүсүн тамак ичпей турган убакытты узартуу, өзгөчө эрте тамактануу режиминде, дени сак салмакты сактоого өбөлгө түзөт.
Окумуштуулар бул эффектти циркаддык ритмдердин — организмдин ички биологиялык сааттарынын таасири менен түшүндүрүшөт. Күндүн биринчи жарымында тамактануу бул процесстер менен жакшы айкалышат, бул энергияны натыйжалуу сарптоого жана табитти көзөмөлдөөгө жардам берет.
Ошол эле учурда, эртең мененки тамак жана тез-тез тамактануу, тескерисинче, дене салмагынын индексинин жогору болушу менен байланыштуу экени аныкталган. Бул өзгөчө менопаузага чейинки курактагы аялдарда байкалган.
Изилдөөчүлөр интервалдык ачкачылыктын таасирин да өзүнчө изилдешкен. Эртең мененки тамакты ичпей койгон эркектерде салмактын олуттуу төмөндөшү байкалган эмес. Эпидемиолог Камиль Лассалдын айтымында, мындай ыкма калорияны жөнөкөй кыскартууга караганда натыйжалуу болгон жок.
Авторлор бул жерде түз себеп-натыйжа байланышы эмес, статистикалык байланыш жөнүндө сөз болуп жатканын баса белгилешкен. Ошентсе да, маалыматтар тамактын курамы эле эмес, аны ичүү убактысы да маанилүү экенин тастыктайт.
Бул багыт хрононутрициология деп аталат — ал тамактануу режиминин зат алмашууга жана ден соолукка тийгизген таасирин изилдейт. Окумуштуулар бул эффекттерди тагыраак баалоо үчүн изилдөөлөрдү улантууну пландаштырууда.
