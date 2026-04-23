ӨКМ: Тоолуу райондордо сел жүрүшү мүмкүн

Өзгөчө кырдаалдар министрлиги сел жана кар көчкү коркунучуна байланыштуу шашылыш билдирүү таратты.
Ага ылайык, 23-24-апрель күндөрү туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу өлкөнүн тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүп, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн.
Ошондой эле 25-апрелге чейин жаан-чачындын көптүгүнө жана абанын температурасынын жогорулашына байланыштуу төмөнкү унаа жолдордо кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт:
- Балыкчы — Казарман — Жалал-Абад унаа жолунун 326-349-чакырымдарында (Көк-Арт ашуусу);
- Каракол — Эңилчек унаа жолунун 70-90-чакырымдарында (Чоң-Ашуу ашуусу).
Жолдор тайгак болуп, муз тоңот. Буга байланыштуу унаалардын ортосунда 500 метрлик аралыкты сактоо талап кылынат.