Жогорку Кеңеште заманбап коомдук кабыл алуу бөлүмү ишке кирди

Бүгүн, 23-апрелде Жогорку Кеңеште Төрага Марлен Маматалиевдин демилгеси менен жасалган жаңы заманбап коомдук кабылдама ишке киргизилди. Алгачкы кайрылган жарандарды Төрага өзү кабыл алып, жасалган санариптик мүмкүнчүлүктөрдү сыноодон өткөрдү. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди.

Коомдук кабылдамага кагаз жүзүндө эле эмес, оозеки түрдө да айтылган кайрылууларды кабыл алуу мүмкүнчүлүгү түзүлгөн.

Аудио жазуулар жасалма интеллектке негизделген система аркылуу текст катары иштелип чыгып, дароо колу коюлуп, тиешелүү депутатка жолдонот.

Андан тышкары, бардык кайрылууларды кабыл алуу жана кароо системасы өркүндөтүлдү. Мындай жаңы системанын киргизилиши кайрылууларды ыкчам иштеп чыгууга, тейлөөнүн сапатын көтөрүүгө жана коомдук кабылдаманын кызматкерлерине болгон жүктү азайтууга мүмкүндүк берет.

Муну менен катар коомдук кабылдамада парламентке кайрылган жарандар үчүн бардык шарттар түзүлүп, балалуу энелер үчүн да атайын бөлмө каралган.

Бүгүн эле бир катар жарандар түзүлгөн шарттарды сынап көрүп, Төраганын катышуусунда өздөрүнүн кайрылууларын калтырышты.

Бул жасалган иштердин бардыгы жарандарга багытталганын белгилеген Марлен Маматалиев: «Бул коомдук кабылдама — жөн гана жарандарды кабыл алуу үчүн жай эмес, парламент менен элдин ортосундагы түз, ачык жана натыйжалуу диалогду камсыз кылуучу жаңы платформа. Биздин башкы максатыбыз ар бир жарандын үнүн угуу, көйгөйлөрүн өз убагында чечүү жана кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жаңы деңгээлге чыгаруу», — деди.

Ал эми жарандар буга чейин парламентке кайрылууда ыңгайсыздыктар арбын болгонун белгилешип, эми көйгөйлөрүн тиешелүү депутатка ыкчам жана сапаттуу жеткирип, чечүүгө заманбап мүмкүнчүлүктөр түзүлгөнүнө ыраазычылыгын билдиришти.
Жогорку Кеңештин комитеттер курамында өзгөрүүлөр болду
Жогорку Кеңеш эмгекти коргоо боюнча жаңы мыйзамды жактырды
ЖК Улан Маматкановдун талапкерлигин МинКаб төрагасынын орун басарлыгына жактырды
Мирлан Жээнчороев ЖКнын «Ала-Тоо» депутаттык тобуна кошулду
Жогорку Кеңеште жаңы депутат ант берди
ЖК комитети БШК мүчөлөрүнүн санын кыскартууну колдоду
Жогорку Кеңеште Чоңдорго билим берүү күнү белгиленди
ЖК депутаты Ош менен Бишкектин ортосунда каттамдарды көбөйтүүнү суранды
ЖК депутаты Кара-Балтадагы таштанды маселесин чечүүнү суранды
ЖК комитети «Кемин — Балыкчы» электр линиясын куруу боюнча келишимди жактырды
Садыр Жапаров: &laquo;Чакан ГЭСтер КР&nbsp;энергетикасынын стратегиялык маанилүү багыты&raquo; Садыр Жапаров: «Чакан ГЭСтер КР энергетикасынын стратегиялык маанилүү багыты»
Кыргызстанда Улуу Ата Мекендик согуштун 24&nbsp;ардагери калды Кыргызстанда Улуу Ата Мекендик согуштун 24 ардагери калды
Мектепке кабыл алуу.&nbsp;56&nbsp;миңден ашык бала биринчи класска катталды Мектепке кабыл алуу. 56 миңден ашык бала биринчи класска катталды
Пайдалуу кеңеш: Эртең менен эрте тамактанууну арыктоого жардам берет Пайдалуу кеңеш: Эртең менен эрте тамактанууну арыктоого жардам берет
23-апрель, бейшемби
16:49
Кыргызстанда зергерчилик тармагына жеңилдетилген насыялар берилет Кыргызстанда зергерчилик тармагына жеңилдетилген насыял...
15:51
Улан Маматканов минкаб төрагасынын орун басары болуп дайындалды
15:22
Кытайдын коргоо министри Дун Цзюнь расмий сапар менен Кыргызстанга келет
15:12
Акыркы коңгуроо: ИИМ ата-энелерди балдарына унаа ачкычтарын бербөөгө чакырат
14:05
«Үй-бүлөгө көмөк» ай сайын берилүүчү жөлөк пулун берүү механизми кайра каралды