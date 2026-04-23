Жогорку Кеңеште заманбап коомдук кабыл алуу бөлүмү ишке кирди

Бүгүн, 23-апрелде Жогорку Кеңеште Төрага Марлен Маматалиевдин демилгеси менен жасалган жаңы заманбап коомдук кабылдама ишке киргизилди. Алгачкы кайрылган жарандарды Төрага өзү кабыл алып, жасалган санариптик мүмкүнчүлүктөрдү сыноодон өткөрдү. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди.
Коомдук кабылдамага кагаз жүзүндө эле эмес, оозеки түрдө да айтылган кайрылууларды кабыл алуу мүмкүнчүлүгү түзүлгөн.
Аудио жазуулар жасалма интеллектке негизделген система аркылуу текст катары иштелип чыгып, дароо колу коюлуп, тиешелүү депутатка жолдонот.
Андан тышкары, бардык кайрылууларды кабыл алуу жана кароо системасы өркүндөтүлдү. Мындай жаңы системанын киргизилиши кайрылууларды ыкчам иштеп чыгууга, тейлөөнүн сапатын көтөрүүгө жана коомдук кабылдаманын кызматкерлерине болгон жүктү азайтууга мүмкүндүк берет.
Муну менен катар коомдук кабылдамада парламентке кайрылган жарандар үчүн бардык шарттар түзүлүп, балалуу энелер үчүн да атайын бөлмө каралган.
Бул жасалган иштердин бардыгы жарандарга багытталганын белгилеген Марлен Маматалиев: «Бул коомдук кабылдама — жөн гана жарандарды кабыл алуу үчүн жай эмес, парламент менен элдин ортосундагы түз, ачык жана натыйжалуу диалогду камсыз кылуучу жаңы платформа. Биздин башкы максатыбыз ар бир жарандын үнүн угуу, көйгөйлөрүн өз убагында чечүү жана кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жаңы деңгээлге чыгаруу», — деди.
Ал эми жарандар буга чейин парламентке кайрылууда ыңгайсыздыктар арбын болгонун белгилешип, эми көйгөйлөрүн тиешелүү депутатка ыкчам жана сапаттуу жеткирип, чечүүгө заманбап мүмкүнчүлүктөр түзүлгөнүнө ыраазычылыгын билдиришти.