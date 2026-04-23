«Үй-бүлөгө көмөк» ай сайын берилүүчү жөлөк пулун берүү механизми кайра каралды

Кыргызстанда аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө берилүүчү «үй-бүлөгө көмөк» жөлөк пулун берүү шарттары жеңилдейт. Бул тууралуу Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришти.

Маалыматка ылайык, аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн 16 жашка чейинки балдарын «үй-бүлөгө көмөк» — ай сайын берилүүчү жөлөк пулу менен камтууну кеңейтүү жана аны берүүнүн даректүүлүгүн жакшыртуу максатында 2026-жылдын 10-апрелинде министрлер кабинетинин токтому кабыл алынды.

Аталган токтомго ылайык, жеңил унаанын заводдон чыккан жылын кошкондо пайдалануу мөөнөтү 20 жылдан 15 жылга азайтылып, ал эми менчигинде бир турак жайы бар аз камсыз үй-бүлөлөр жөлөк пулду ала алышат. Ал эми эки же андан көп турак жайга ээ болгон үй-бүлөлөргө бул жөлөк пул берилбейт.

Ошондой эле аз камсыз үй-бүлөлөрдүн «үй-бүлөгө көмөк» жөлөк пулуна муктаждыгын аныктоочу кепилденген эң төмөнкү кирешенин өлчөмү 1000 сомдон 1500 сомго чейин жогорулатылды.

Бул өзгөртүүлөр 2026-жылдын 1-сентябрынан тарта күчүнө кирет.

Белгилей кетсек, жаран райондук коэффициент каралган калктуу конушта жашаса, «үй-бүлөгө көмөк» жөлөк пулу райондук коэффициентти кошуу менен төлөнөт.
Орусияда кыргыз аял багуучусун жоготкондон кийин 2 млн рубль алууга жардам алды
«Бала ырысы»: Кыргызстанда 3 жашка чейинки балдарга жөлөкпул бериле баштайт
Кыргызстан бир балага 3000 сомдон төлөйт: Бул жөлөк пулдар кимдерге берилет?
Быйыл 91 миң 188 наристеге «Балага сүйүнчү» жөлөк пулу берилди
Кыргызстандын бийик тоолуу аймактардагы балдар үчүн жаңы жөлөк пул киргизилет
Кыргызстанда 200 миңден ашык бала «Үй-бүлөгө көмөк» жөлөкпулун алат
Убактылуу эмгекке жарамсыздык жөлөк пулу эки эсеге көбөйдү
«Балага сүйүнчү» жөлөк пулу берилбей жатат
Кыргызстан менен Тажикстан бир жылда чек аранын 80 чакырымын тактады
2020-жылы пенсия жана жөлөк пулга 43,6 миллиард сом жумшалды
Эң көп окулган жаңылыктар
Садыр Жапаров: &laquo;Чакан ГЭСтер КР&nbsp;энергетикасынын стратегиялык маанилүү багыты&raquo; Садыр Жапаров: «Чакан ГЭСтер КР энергетикасынын стратегиялык маанилүү багыты»
Кыргызстанда Улуу Ата Мекендик согуштун 24&nbsp;ардагери калды Кыргызстанда Улуу Ата Мекендик согуштун 24 ардагери калды
Мектепке кабыл алуу.&nbsp;56&nbsp;миңден ашык бала биринчи класска катталды Мектепке кабыл алуу. 56 миңден ашык бала биринчи класска катталды
Пайдалуу кеңеш: Эртең менен эрте тамактанууну арыктоого жардам берет Пайдалуу кеңеш: Эртең менен эрте тамактанууну арыктоого жардам берет
