Кытайдын коргоо министри Дун Цзюнь расмий сапар менен Кыргызстанга келет

Кытайдын коргоо министри Дун Цзюнь 23-28-апрель күндөрү расмий сапар менен Кыргызстанга келет. Ал ошондой эле ШКУга мүчө мамлекеттердин коргоо ведомстволорунун жетекчилеринин жолугушуусуна катышат. Бул тууралуу КЭРдин Коргоо министрлиги билдирди.

Кытайдын коргоо министри Дун Цзюнь расмий сапар менен Кыргызстанга келет

«КЭРдин коргоо министри Дун Цзюнь 23-28-апрель күндөрү кабыл алуучу тараптардын чакыруусу менен Россия жана Кыргызстанга келет, ошондой эле Бишкекте өтө турган ШКУга мүчө өлкөлөрдүн коргоо ведомстволорунун жетекчилеринин жыйынына катышат», — деп айтылат билдирүүдө.

Ал эл аралык жана аймактык кырдаал, ошондой эле коргонуу жана коопсуздук тармагындагы кызматташуунун келечеги боюнча пикир алмашуу үчүн ШКУ өлкөлөрүнүн делегация башчылары менен жолугушууларды өткөрө тургандыгы такталды.
Коргоо министрлиги альтернативдик кызматтан түшкөн каражаттарды кайда жумшайт?
Кыргызстандын мамлекеттик коргонуу ишканалары бириктирилет
«Чек-2025»: Ысык-Көлдө ЖККУ күчтөрүнүн машыгуулары башталды
Президент Садыр Жапаров Коргоо министринин орун басары кызматынан бошотту
Руслан Мукамбетов коргоо министри болуп дайындалды
Парламент Коргоо министри кызматына Руслан Мукамбетовдун талапкерлигин жактырды
Руслан Мукамбетов КР коргоо министринин милдетин аткаруучу болуп дайындалды
Владимир Шадыканов Коргоо министринин орун басары болуп дайындалды
Коргоо министринин жардамчысы пара алып жаткан жеринен кармалды
Коргоо министрлигинин базасында 26 млн сомдук мүлктү мыйзамсыз сатуу аныкталды
Эң көп окулган жаңылыктар
Садыр Жапаров: &laquo;Чакан ГЭСтер КР&nbsp;энергетикасынын стратегиялык маанилүү багыты&raquo; Садыр Жапаров: «Чакан ГЭСтер КР энергетикасынын стратегиялык маанилүү багыты»
Мектепке кабыл алуу.&nbsp;56&nbsp;миңден ашык бала биринчи класска катталды Мектепке кабыл алуу. 56 миңден ашык бала биринчи класска катталды
Кыргызстанда Улуу Ата Мекендик согуштун 24&nbsp;ардагери калды Кыргызстанда Улуу Ата Мекендик согуштун 24 ардагери калды
Пайдалуу кеңеш: Эртең менен эрте тамактанууну арыктоого жардам берет Пайдалуу кеңеш: Эртең менен эрте тамактанууну арыктоого жардам берет
23-апрель, бейшемби
16:49
Кыргызстанда зергерчилик тармагына жеңилдетилген насыялар берилет Кыргызстанда зергерчилик тармагына жеңилдетилген насыял...
15:51
Улан Маматканов минкаб төрагасынын орун басары болуп дайындалды
15:22
Кытайдын коргоо министри Дун Цзюнь расмий сапар менен Кыргызстанга келет
15:12
Акыркы коңгуроо: ИИМ ата-энелерди балдарына унаа ачкычтарын бербөөгө чакырат
14:05
«Үй-бүлөгө көмөк» ай сайын берилүүчү жөлөк пулун берүү механизми кайра каралды