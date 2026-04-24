Өткөн жылы өлкөдө 3 миңден ашык үй-бүлө социалдык келишим түздү

Кыргызстанда аз камсыз болгон жарандарды колдоо боюнча мамлекеттик программанын алкагында 2025-жылы 3 миңден ашык үй-бүлө социалдык келишим түздү. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Мирлан Байгончоков «Ишеним» депутаттык тобунун жыйынында билдирди.

Анын айтымында, келишим алгандардын саны 2 миңден 13 миң үй-бүлөгө чейин өсүп, ал эми төлөмдөрдүн өлчөмү 100 миң сомдон 150 миң сомго чейин көбөйтүлгөн.

Мирлан Байгончоков кошумчалагандай, 2025-жылы 14 үй-бүлө жылдык кирешесин 1 миллион сомдон ашырууга жетишкен. 2024-жылдан тарта программанын катышуучуларына үч жылдык мөөнөткө 200 миң сомго чейин пайызы жок насыялар берилүүдө.
Шилтеме: https://24.kg./kyrgyzcha/371773/
«Социалдык келишим» программасына катышуу үчүн 1 миң 825 арыз түштү
Садыр Жапаров Airbus менен Кыргызстандын авиациялык паркты кеңейтүүнү талкуулады
Кыргызстан эки «Airbus A321» учагын сатып алат. Минкаб келишимге кол койду
Быйыл социалдык келишим боюнча25 миңдей жаңы жумуш орундары түзүлдү
Балыкчыда өсүмдүктөрдүн карантини боюнча лаборатория куруу 350 миң доллар болот
Кыргызстан менен Ооганстан ортосунда 157 млн долларлык келишимдерге кол коюлду
Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан курулуш тармагында кызматташууга макулдашты
Египетте Газа тилкеси үчүн ок атышууну токтотуу декларациясына кол коюлду
Дональд Трамп: «Газадагы согушту токтотуу боюнча расмий келишимге кол коюлат»
«Талас жашыл чарба» ишканасынын жетекчиси кармалды. Тендерсиз эле келишим түзгөн
Садыр Жапаров мамлекеттик сыйлыктарды кыскартты. Мыйзамга кол коюлду Садыр Жапаров мамлекеттик сыйлыктарды кыскартты. Мыйзамга кол коюлду
Садыр Жапаров: &laquo;Чакан ГЭСтер КР&nbsp;энергетикасынын стратегиялык маанилүү багыты&raquo; Садыр Жапаров: «Чакан ГЭСтер КР энергетикасынын стратегиялык маанилүү багыты»
Кыргызстанда Улуу Ата Мекендик согуштун 24&nbsp;ардагери калды Кыргызстанда Улуу Ата Мекендик согуштун 24 ардагери калды
Мектепке кабыл алуу.&nbsp;56&nbsp;миңден ашык бала биринчи класска катталды Мектепке кабыл алуу. 56 миңден ашык бала биринчи класска катталды
ӨКМ: Өлкө аймагында сел жүрүү коркунучу сакталууда ӨКМ: Өлкө аймагында сел жүрүү коркунучу сакталууда
Кыргызстанда 3 миңге жакын ветеринар жетишпейт
Кореяда иштеп келген кыргызстандык жарандар бир жолку төлөмдөрдү алды
Өткөн жылы өлкөдө 3 миңден ашык үй-бүлө социалдык келишим түздү
Бишкек — Нарын — Торугарт унаа жолунда таштар түшүрүлүп, каттамга чектөө кирет