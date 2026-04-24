ӨКМ: Өлкө аймагында сел жүрүү коркунучу сакталууда

Өлкө аймагында сел жүрүү коркунучу сакталууда. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти.
Маалыматка ылайык, 24-апрелде туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан локалдык нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү жана дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт.
Мындан тышкары, 25-апрелге чейин күтүлүп жаткан жаан-чачынга жана абанын температурасынын жогорулашына байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда, атап айтканда:
- Балыкчы — Казарман — Жалал-Абад унаа жолунун 326-349-чакырымдарында (Көк-Арт ашуусу);
- Каракол — Эңилчек унаа жолунун 70-90-чакырымдарында (Чоң-Ашуу ашуусу) кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт.
Жолдор тайгак болуп, муз тоңот. Унаалардын ортосунда 500 метрлик аралыкты сактоо менен кыймыл чектелиши зарыл.