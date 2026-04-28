ЖРТ май айында өтөт. Тестирлөөгө 65 миңге жакын бүтүрүүчү катышат

Кыргызстанда 2026-жылы Жалпы республикалык тестирлөө (ЖРТ) 16-майдан 23-майга чейин өтөт. Бул тууралуу Агартуу министрлиги билдиришти.

Маалыматынка ылайык, тестирлөөгө катышуу үчүн 11-класстын 64 миң 83 бүтүрүүчүсү катталган.

ЖРТ өлкөнүн жогорку окуу жайларына тапшыруу үчүн милдеттүү этап болуп саналат. Тестирлөө жыл сайын өткөрүлүп, негизги жана предметтик тесттерди камтыйт, алардын жыйынтыктары абитуриенттерди окууга кабыл алууда эске алынат.

Министрликтен белгилешкендей, тестирлөөнү өткөрүүгө даярдыктар пландык режимде жүрүп жатат.
28-апрель, шейшемби
11:18
Кыргызстандын Пакистандагы элчиси кызматынан бошотулду Кыргызстандын Пакистандагы элчиси кызматынан бошотулду
11:12
Бишкек менен Чүйдө унаа кыймылына эки күн чектөө киргизилет. Себеби
10:56
Улуттук банк эсептик ченди 12 пайыз деңгээлинде калтырды
10:28
Ысык-Көлдөгү пансионаттын 273 миллион сомдук жер тилкеси мамлекетке кайтарылды
10:20
Бүгүн Того министрлер кеңешинин төрагасы Кыргызстанга иш сапары менен келет