VI Азия оюндары: Кыргызстандык волейболчулар Кытайда жеңишке жетишти

Кыргызстандын волейболчулары Кытайда өтүп жаткан турнирде кезектеги жеңишин камсыздашты. Бул тууралуу аталган спорт түрү боюнча федерация билдирди.

Биздин курама команда Казакстандын командасына каршы ойноп, 3:0 эсебинде ишенимдүү жеңишке жетишти.

Буга чейин кыргызстандык волейболчулар Гонконгду (3:0) жана Россияны (3:2) утуп, бирок Кытай командасына утулуп калышкан.

Медалдар үчүн төрт команда — Казакстан, Кытай, Кыргызстан жана Россиянын спортчулары күч сынашууда.

Кыргыз Республикасынын атынан улуттук кураманын бир нече оюнчулары менен күчөтүлгөн КГАФКиСтин (Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясы) командасы катышууда.
Быйыл суучулдар Ысык-Көлдөн 34 миң 800 метр браконьерлик тор чыгарышты
Кыргызстандагы мөңгүлөр нормадан тез эрип жатат
Быйыл Кыргызстанда 1 киловатт электр энергиясынын өздүк наркы 3,03 сомду түзөт
Миңдеген жумуш орундары жана ондогон иш берүүчүлөр: Бишкекте «Карьера күнү» өттү
