Бүгүн Того министрлер кеңешинин төрагасы Кыргызстанга иш сапары менен келет

Бүгүн, 28-апрелде Того Республикасынын министрлер кеңешинин төрагасы Фор Эссозимн Гнассингбе Кыргызстанга расмий сапар менен келет. Бул тууралуу Президенттин администрациясы билдирди.
Маалыматка ылайык, сапардын жүрүшүндө эки жактуу жана көп тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелери боюнча мамлекет башчыларынын сүйлөшүүлөрү, ошондой эле инвестиция, айыл чарба, саламаттык сактоо, билим берүү, санариптештирүү жана башка багыттардагы бир катар документтерге кол коюу каралган.
Бул сапар Кыргыз Республикасынын Африка континентинин өлкөлөрү менен кызматташтыгынын тарыхында эң жогорку деңгээлдеги биринчи сапар болот.