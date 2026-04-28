11:20
USD 87.43
EUR 102.72
RUB 1.16
Кыргызча

Бүгүн Того министрлер кеңешинин төрагасы Кыргызстанга иш сапары менен келет

Бүгүн, 28-апрелде Того Республикасынын министрлер кеңешинин төрагасы Фор Эссозимн Гнассингбе Кыргызстанга расмий сапар менен келет. Бул тууралуу Президенттин администрациясы билдирди.

Маалыматка ылайык, сапардын жүрүшүндө эки жактуу жана көп тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелери боюнча мамлекет башчыларынын сүйлөшүүлөрү, ошондой эле инвестиция, айыл чарба, саламаттык сактоо, билим берүү, санариптештирүү жана башка багыттардагы бир катар документтерге кол коюу каралган.

Бул сапар Кыргыз Республикасынын Африка континентинин өлкөлөрү менен кызматташтыгынын тарыхында эң жогорку деңгээлдеги биринчи сапар болот.
Шилтеме: https://24.kg./kyrgyzcha/372155/
Кароо: 101
Басууга
Теги
Кытайдын коргоо министри иш сапары менен Кыргызстанга келди
МинКаб төрагасы АКШнын мамлекеттик катчысы менен сүйлөштү. Эмнелер талкууланды?
Жол, оорукана жана суу: Садыр Жапаров Ноокат районуна эмнелерди убада кылды?
Адылбек Касымалиев Бириккен Араб Эмираттарына болгон жумушчу иш сапары аяктады
Быйыл Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келет
Президент Садыр Жапаровдун Россияга болгон иш сапары аяктады
Президент Садыр Жапаров Япониянын императору Нарухито менен жолугушту
Кыргызстанда кызматтык сапарлар үчүн акы көбөйтүлдү
Россия президенти Владимир Путинди «Ынтымак Ордодо» тосуп алуу аземи өттү
Владимир Путиндин Бишкек сапары. Делегациянын курамында кимдер бар? Тизме
Эң көп окулган жаңылыктар
Быйыл суучулдар Ысык-Көлдөн 34&nbsp;миң 800 метр браконьерлик тор чыгарышты Быйыл суучулдар Ысык-Көлдөн 34 миң 800 метр браконьерлик тор чыгарышты
Кыргызстандагы мөңгүлөр нормадан тез эрип жатат Кыргызстандагы мөңгүлөр нормадан тез эрип жатат
Быйыл Кыргызстанда 1&nbsp;киловатт электр энергиясынын өздүк наркы 3,03 сомду түзөт Быйыл Кыргызстанда 1 киловатт электр энергиясынын өздүк наркы 3,03 сомду түзөт
Миңдеген жумуш орундары жана ондогон иш&nbsp;берүүчүлөр: Бишкекте &laquo;Карьера күнү&raquo; өттү Миңдеген жумуш орундары жана ондогон иш берүүчүлөр: Бишкекте «Карьера күнү» өттү
28-апрель, шейшемби
11:18
Кыргызстандын Пакистандагы элчиси кызматынан бошотулду Кыргызстандын Пакистандагы элчиси кызматынан бошотулду
11:12
Бишкек менен Чүйдө унаа кыймылына эки күн чектөө киргизилет. Себеби
10:56
Улуттук банк эсептик ченди 12 пайыз деңгээлинде калтырды
10:28
Ысык-Көлдөгү пансионаттын 273 миллион сомдук жер тилкеси мамлекетке кайтарылды
10:20
Бүгүн Того министрлер кеңешинин төрагасы Кыргызстанга иш сапары менен келет