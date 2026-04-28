29-апрелге карата аба ырайы

Эртең, 29-апрелде өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жаан-чачын күтүлөт. Бул тууралуу синоптиктер билдиришти.

Ал эми Бишкек шаарында, Чүй жана Талас облусунда күн ачык болот.

Абанын температурасы:

Чүй өрөөнүндө түнкүсүн +8... +13, күндүз +24... +29;

Талас жергесинде түнкүсүн +7... +12, күндүз +22... +27;

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +11... +16, күндүз +25... +30;

Нарын аймагында түнкүсүн −1... +4, күндүз +17 .. +22;

Ысык-Көл облусунда түнкүсүн +3... +8, күндүз +15... +20;

Бишкекте түнкүсүн +2... +7, күндүз +16... +21 градус жылуу болот.
Шилтеме: https://24.kg./kyrgyzcha/372231/
