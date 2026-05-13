11:49
USD 87.45
EUR 102.71
RUB 1.18
Кыргызча

Министрдин орун басары тууралуу маалымат калп экендиги айтылды

Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков саламаттык сактоо министринин орун басары мас абалында кармалды деген маалымат чындыкка дал келбестигин билдирди.

Анын айтымында, социалдык тармактарда министрдин орун басары автоунааны мас абалында башкарганы үчүн кармалганы тууралуу жалган айың кептер тараган. Дайырбек Орунбеков бул маалыматты Ички иштер министрлигинен тактаганын жана аталган мекеме мындай факты катталбаганын ырастаганын билдирди.

«Кимдир бирөөнүн буйртмасы менен 5–10 тыйын үчүн жалган ушак таркатып жатканда этият болгула. «Саламаттык сактоо министринин орун басары Бакытбек Кыдыралиев мас абалында рулга отурганы үчүн кармалды» деген маалымат — калп. Мен ИИМден так маалымат алдым, мындай факты катталган эмес», — деп жазды ал.

Дайырбек Орунбеков сөз болуп жаткан кызматкердин жүрөк алмаштыруу операцияларын жасаган таланттуу хирург жана көптөгөн өмүрлөрдү сактап калган сейрек кездешүүчү адис экенин белгиледи.

«Үйдө отуруп алып, чоң эмгек менен топтолгон кадыр-баркты тебелеп-тепсөө оңой. Бирок адам үчүн кайрадан акталып, жакшы атын калыбына келтирүү абдан оор болот», — деп кошумчалады ал.
Шилтеме: https://24.kg./kyrgyzcha/373594/
Кароо: 137
Басууга
Теги
ИИМ каза болгон кыздын иши боюнча жалган маалыматтардын авторун аныктады
Вотсапта чагымчыл маалымат тараткан бир нече топтордун администратору кармалды
Орунбеков: Айгүл Жапарова акча таратып жатат деген маалымат калп
Өзбекстанда блогер Отабек Саттори 6,5 жылга соттолду
Социалдык тармактардагы фейк аккаунттар менен күрөшүү уланууда
Массалык башаламандык жөнүндө жалган билдирүү тараткан аял кармалды
УКМК бомба бар деп жалган маалымат берген пенисонерди кармады
Кыргызстанда маалыматтын чын-төгүнүн тактоочу сайт ачылды
Малайзияда жалган маалыматтар үчүн кылмыш жоопкерчилиги киргизилди
Эң көп окулган жаңылыктар
24.kg кыргызстандыктарды Жеңиш күнү менен куттуктайт 24.kg кыргызстандыктарды Жеңиш күнү менен куттуктайт
Дүйнө чемпионаты&nbsp;&mdash; 2026: Лионель Месси башкы фавориттерин атады Дүйнө чемпионаты — 2026: Лионель Месси башкы фавориттерин атады
Бүгүн Бишкекте коомдук тартипти 3&nbsp;миңден ашуун милиция кызматкери карайт Бүгүн Бишкекте коомдук тартипти 3 миңден ашуун милиция кызматкери карайт
Адылбек Касымалиев Кыргыз футбол биримдигинин президенттигине талапкер болду Адылбек Касымалиев Кыргыз футбол биримдигинин президенттигине талапкер болду
13-май, шаршемби
11:29
Кыргыз футбол биримдигинин жаңы президентинин алгачкы жыйыны өттү Кыргыз футбол биримдигинин жаңы президентинин алгачкы ж...
11:07
Жогорку Кеңеште пенсия төлөө мөөнөттөрүн кайра карап чыгуу сунушталды
10:35
Колледждерге кабыл алуу ЖРТнын жыйынтыгы боюнча жүргүзүлөт
10:22
Кыргызстанда ЖОЖдордун студенттери үчүн тогуз жаңы жатакана курулат
10:13
Кыргызстандан экспорттолгон сүт азыктарынын көлөмү 16,7 пайызга өстү