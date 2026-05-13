Кыргызстандан экспорттолгон сүт азыктарынын көлөмү 16,7 пайызга өстү

2026-жылдын январь — апрель айларында Кыргызстандан экспорттолгон сүт азыктарынын көлөмү 11 миң 799 тоннаны түздү. Бул 2025-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 1 миң 688,2 тоннага көп.
Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинин маалыматы боюнча, өсүш болжол менен 16,7 пайызды түздү.
Экспорттун өсүшүнө айрым сүт азыктарына болгон суроо-талаптын көбөйүшү негизги таасир этти.
Тактап айтканда:
- кычкыл сүт азыктарынын (курут, кымыз жана башкалар) экспорту 3,6 тоннадан 116,5 тоннага чейин өстү;
- сүттүн сары суусунун экспорту 164 тоннага жетти;
- майсыз кургатылган эчки сүтү — 17,6 тонна;
- сүт коктейли — 2,2 тонна;
- каймак — 1,6 тонна болду.
Ошол эле учурда айрым продукциялар боюнча экспорт көлөмү азайган.
Тактап айтканда:
- сары майдын, кургак сүттүн
- сырдын, балмуздактын экспорту өткөн жылга салыштырмалуу азайды.
Жалпысынан сүт тармагында экспорттун оң динамикасы сакталууда. Экспорттук ассортименттин кеңейиши жана жаңы продукция түрлөрүнүн тышкы рынокторго чыгышы тармактын өнүгүшүнө өбөлгө түзүүдө.