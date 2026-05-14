Acıbadem түрк профессорлорунун акысыз консультациялары Бишкекте өтөт

Бишкек шаарынын тургундары Түркиянын Acıbadem клиникалар тармагынын алдыңкы адистеринен — нейрохирург, омуртка боюнча адис профессор Онур Яман жана онко-ортопед-травматолог профессор Селами Чакмактан акысыз консультация ала алышат.
Сапардын алкагында дарыгерлер омуртка, муундар, сөөктөр жана кыймыл-аракет системасынын татаал ооруларын заманбап ыкмалар менен диагностикалоого жана дарылоого муктаж болгон бейтаптарды кабыл алышат.
Консультацияга катталыныздар:
+996 702 000 252
+996 502 000 252
+996 503 000 252
Омуртка боюнча адис нейрохирургдун акысыз консультациясы
21-май 2026 — Бишкек ш.
Профессор, доктор Онур Яман — Acıbadem клиникасынын (Түркия) нейрохирургу, омуртка жана нерв системасы ооруларын хирургиялык жол менен дарылоого адистешкен.
Консультациянын негизги багыттары:
• омуртка аралык дисктердин грыжасы
• омуртка каналынын стенозу
• сколиоз жана омуртканын деформациялары
• аз инвазивдүү жана эндоскопиялык омуртка хирургиясы
• бел жана моюн оорулары
• омуртка жана жүлүн шишиктери
• омуртка жаракаттары
• омуртка ооруларын комплекстүү дарылоо
Онко-ортопед-травматологдун акысыз консультациясы
18-май 2026— Бишкек ш.
Профессор, доктор Селами Чакмак — Acıbadem клиникасынын (Түркия) онко-ортопеди жана травматологу, сөөк жана жумшак ткандардын шишиктерин, ошондой эле татаал ортопедиялык ооруларды дарылоо боюнча адис.
Консультациянын негизги багыттары:
• жамбаш жана тизе муундарын протездөө
• роботтоштурулган эндопротездөө
• тизе муунунун жаракаттары жана бузулуусу
• сөөктөрдүн жакшы жана залалдуу шишиктерин дарылоо
• жумшак ткандардын шишиктерине хирургиялык операциялар
• органды сактап калуучу операциялар
• шишик алынгандан кийинки эндопротездөө
• сөөктөгү метастаздарды дарылоо
• реконструктивдүү ортопедия жана травматология
Консультация учурунда бейтаптар эксперттик пикир, дарылоо боюнча сунуштарды алышат. Ошондой эле Түркиядагы Acıbadem клиникаларындагы диагностика жана хирургиялык дарылоо мүмкүнчүлүктөрү тууралуу маалымат алышат.
Орундар чектелүү.
Бишкектеги Acıbadem маалымат кеңсеси: Сагынбай Манасчы көчөсү, 101 (Эркиндик бульвары).