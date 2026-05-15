16-майда күтүлгөн аба ырайы

Эртең, 16-майда Ош жана Баткен облустарынын айрым аймактарында өткүн өтөт. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал, калган аймактарда жаан-чачын болбойт. Тоолуу райондордогу жолдордо тайгак болушу мүмкүн.
Абанын температурасы:
Чүйдө түнкүсүн 7...+12 күндүзү 23...+28
Таласта түнкүсүн 6...+11 күндүзү 23...+28
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустары түнкүсүн 13...+18 күндүзү 28...+33
Ысык-Көлдө түнкүсүн 4...+9 күндүзү 19...+24
Нарында түнкүсүн 2...+7 күндүзү 21...+26
Бишкекте түнкүсүн 8...+10°, күндүзү 26...28° жылуу болот.