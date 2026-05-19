5-июндан тарта Бишкек-2 — Балыкчы багыты боюнча жүргүнчү поезди каттай баштайт. Бул тууралуу «Кыргыз темир жолу» мамлекеттик ишканасынан билдиришти.
Маалыматка ылайык, бул өлкө тургундарына жана конокторуна жайкы эс алууну ыңгайлуу жана коопсуз шартта өткөрүүгө мүмкүнчүлүк түзөт.
Каттамдын ырааттамасы:
- 5-июндан 21-июнга чейин — жума, ишемби жана жекшемби күндөрү;
- 26-июндан 13-сентябрга чейин — күн сайын.
Поезддин курамында ар кандай категориядагы 16га чейин вагон каралган: облустар аралык вагондор, «люкс» классындагы вагон, VIP-вагондор, ошондой эле VIP-купелер бар.
Облустар аралык вагондордо жол акысы накталай төлөгөндө 180 сомду, ал эми накталай эмес төлөмдө 150 сомду түзөт. 5 жаштан 10 жашка чейинки балдар үчүн билеттин баасы тиешелүүлүгүнө жараша 90 жана 73 сом.
«Люкс» классындагы вагондо жүрүү чоңдор үчүн накталай акча менен 600 сом же накталай эмес төлөмдө 500 сом, ал эми балдар үчүн — тиешелүүлүгүнө жараша 300 жана 250 сом болот.
VIP-вагонго билет накталай акча менен 1 миң сом же накталай эмес төлөмдө 800 сом турат. Балдар үчүн баасы тиешелүүлүгүнө жараша 500 жана 400 сомду түзөт.
Ошондой эле VIP-купелер да бар. Бир купенин баасы накталай төлөөдө 7 миң 200 сом, ал эми накталай эмес эсептешүүдө 6 миң сом. Баасы жүргүнчүнүн кайсы станциядан түшүп-мингенине көз каранды эмес.
Билеттерди сатуу 21-майдан тарта башталат.
Эскерте кетсек, Бишкек — Балыкчы жүргүнчү поезди сентябрдын ортосуна чейин каттап, жүргүнчүлөргө жайкы эс алууну жана сапарларды алдын ала пландаштырууга мүмкүнчүлүк берет.