18:18
USD 87.45
EUR 101.64
RUB 1.21
Кыргызча

Балдар марафону өтөт. Бишкектин айрым көчөлөрү жабылат

Үстүбүздөгү жылдын 24-майында Бишкек шаарында Shoro Taykūlūk Kids Run балдар жарышы өтөт.

Муниципалитеттен билдиришкендей, спорттук иш-чара Турдакун Усубалиев атындагы аянтта башталмакчы.

Иш-чарага 3 жаштан 14 жашка чейинки балдар катыша алат:

  • 3-5 жаш — 300 м;
  • 6-8 жаш — 500 м;
  • 9-11 жаш — 1 км;
  • 12-14 жаш — 2 км.

Жарыштын маршруту Абдумомунов көчөсүнөн Орозбеков көчөсүнө чейин, ал эми Эркиндик бульвары Абдумомунов көчөсүнөн Фрунзе көчөсүнө чейин созулат. Коопсуздукту туристтик милиция камсыздайт, ал эми мара сызыгында тез жардам кызматы нөөмөттө болот.

«Спорттук иш-чарага байланыштуу 24-майда саат 7:00дөн 13:00гө чейин Орозбеков көчөсүнөн Тыныстанов көчөсүнө чейин жол кыймылы убактылуу жабылат, ал эми Абдрахманов көчөсүндө (Раззаков көчөсүнөн Орозбеков көчөсүнө чейин) жол кыймылы жарым-жартылай чектелет», — деп айтылат маалыматта.
Шилтеме: https://24.kg./kyrgyzcha/374453/
Кароо: 141
Басууга
Теги
Бишкекке 148 жыл: Жазгы веложүрүшкө 2 миңден ашык адам катышты
Кыргызстанда альпинизм боюнча эл аралык Альпиниада башталды
Бишкекке 148 жыл: Бүгүн веложүрүш башталат
Эмгек күнү: Ош шаарында кесиптик бирлик мүчөлөрү марафон өткөрөт
«Жаз деми» жарышы: Бишкектин түштүк магистралынын бир тарабы убактылуу жабылат
Бишкекте «Business Run — 2026» жарышы өтөт
Бишкекте 14-июнда түнкү чуркоого байланыштуу Түштүк магистраль жабылат
Балыкчыда сууда сүзүү боюнча жарыш өтөт
Чүйдө кайык менен сууда сүзүү боюнча өлкө чемпиондугу уюштурулат
Куран окуу боюнча жарыш жыйынтыкталды. Биринчи орун экиге бөлүндү
Эң көп окулган жаңылыктар
&laquo;Жүрөктөн жүрөккө&raquo;: Эртең Бишкекте Энелер күнүнө карата жарманке өтөт «Жүрөктөн жүрөккө»: Эртең Бишкекте Энелер күнүнө карата жарманке өтөт
КР&nbsp;биринчи премьер-министри Насирдин Исановдун өмүрү жана өлүмүнүн сыры КР биринчи премьер-министри Насирдин Исановдун өмүрү жана өлүмүнүн сыры
Өлкөдө &laquo;Акыркы коңгуроо&raquo; 29-майда кагылат, 2-июндан тарта экзамендер башталат Өлкөдө «Акыркы коңгуроо» 29-майда кагылат, 2-июндан тарта экзамендер башталат
Борбор калаада үч&nbsp;эм&nbsp;жарык дүйнөгө келди Борбор калаада үч эм жарык дүйнөгө келди
19-май, шейшемби
17:30
20-майга карата аба ырайы 20-майга карата аба ырайы
16:15
Бишкекке Кытайдын коомдук коопсуздук министри келди
15:25
Балдар марафону өтөт. Бишкектин айрым көчөлөрү жабылат
15:06
Кыргызстандын футбол боюнча курамасы Бишкекте Кения жана Палестина менен ойнойт
14:39
Бишкек — Балыкчы багыты боюнча поезд каттай баштайт: Ырааттама жана баалары