Осторожно, воры! Как обезопасить себя от карманников

Карманные кражи остаются одним из самых распространенных видов преступлений. Большинство из них происходят в общественном транспорте, на рынках и магазинах. Специалисты МВД рассказали 24.kg, как обезопасить свои карманы от злоумышленников.

1 Меньше носите — меньше украдут Первое правило — очевидное. По возможности носите с собой как можно меньше наличных денег. Если вам предстоит дорогостоящая покупка или иная трата значительной суммы — не используйте для проезда общественный транспорт, воспользуйтесь услугами такси.

2 Банковские карты надежнее Этот совет вытекает из предыдущего. Отказ от наличных в пользу использования банковских карт и безналичного расчета значительно снизит риск тяжелых последствий от кражи. Бесспорный плюс карт в том, что, обнаружив пропажу, их можно отследить и заблокировать.

3 Не показывайте содержимое кошелька Заблаговременно приготовьте деньги на оплату проезда в общественном транспорте. Не стоит раскрывать портмоне, демонстрируя его содержимое, в переполненном людьми автобусе. Не пересчитывайте деньги в людных местах. Этот принцип безопасности касается и рынков.

4 Рюкзаки и сумки должны быть на виду Сумки и рюкзаки должны быть закрыты. Носить их в людных местах следует, по возможности, впереди или под мышкой. Особенно при проезде в общественном транспорте. Используйте нагрудные кошельки — в этих случаях карманникам не удастся действовать незаметно. Никогда не кладите сумку или рюкзак с деньгами в тележку для покупок.

5 Держите карманы закрытыми Не стоит носить ценные вещи, документы и ключи в наружных, не закрытых на замок карманах одежды, сумок и рюкзаков. Обращайте внимание на то, чтобы портмоне или кошельки не выделялись из одежды и тем самым не привлекали к себе внимание.

6 Беспечность первый враг Невнимательность жертвы всегда играет на руку злоумышленникам. Будьте внимательны к подозрительным людям, пытающимся нарушить ваше личное пространство, прижаться в транспорте или в толпе у прилавка. В развлекательных заведениях не стоит выкладывать свой сотовый телефон на столик или барную стойку, оставлять его без присмотра в сумке на спинке стула или в раздевалке в кармане одежды.

7 Не выбрасывайте коробки от смартфонов В случае кражи вашего смартфона или гаджета, милиции потребуется подтверждение того, что украденная вещь действительно принадлежала вам. Всегда сохраняйте коробки от смартфонов и гаджетов. На них указаны серийные и IMEI-коды, которые помогут правоохранителям скорее отыскать и вернуть вам украденное.