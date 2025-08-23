17:04
USD 87.43
EUR 101.42
RUB 1.08
Общество

Как выбрать школьную форму? Советы специалистов

Среди многочисленного выбора товаров для школы самый значимый для детей школьного возраста — это школьная форма. В департаменте госсанэпиднадзора рассказали, как правильно ее выбрать.

Там напомнили, что школьная форма — это та одежда, которая будет на вашем ребенке на протяжении всего учебного года и носить ее придется каждый день. Поэтому она должна быть практичной, удобной и, самое главное, нравиться ее владельцу.

Первое, что необходимо учитывать в выборе школьной формы, — это качество.

Допустимые проценты синтетики в текстиле для школьной формы для любой возрастной категории не должны быть выше 30-35 процентов. Подкладки должны быть из натуральных или искусственных волокон, к примеру из вискозы.

Чересчур большой процент синтетики будет вреден для детского здоровья. Нарушается воздухопроницаемость ткани, что не дает телу дышать, отсутствует тепловой комфорт, и получается, что ребенку холодно или он потеет, а это провоцирует частые простудные заболевания.

Часто, покупая ребенку одежду на бегу, можно получить несоответствующее цене и даже опасное для здоровья изделие.

Как определить качество одежды до покупки:

  • Запах. Совет кажется смешным, но обязательно понюхайте одежду и обувь перед покупкой. Если в нос бьет резкий химический запах, то положите эту «чудо-вещь» на полку.
  • Внешний вид изделия. Нитки не должны торчать, а аппликация и другие декоративные элементы не должны соприкасаться с кожей ребенка до одного года. Сравните рукава и штанины: они обязательно должны быть одинаковыми. Вся фурнитура должна крепко держаться, пуговицы должны быть пришиты ровно и надежно.
  • Читайте между строк. Ни один производитель не напишет, что обработал ткань опасными химикатами или использовал низкокачественное полотно. Но вы можете увидеть такие надписи: «для периодической носки», «для временного ношения», «стирать запрещено», «специальная обработка», «не требует глажки», «только для химической чистки». Это прямое указание на то, что вещь может быть вредна при постоянном ношении.

Ранее в Республиканском центре укрепления здоровья дали советы, как правильно выбрать школьный рюкзак. Во сколько обойдется родителям подготовка первоклассника к новому учебному году, читайте в нашем материале.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/273212/
просмотров: 11821
Версия для печати
Материалы по теме
Петицию за отмену школьной формы в Кыргызстане запустил ученик
Информация о принудительном снятии хиджабов ложная — Минобразования
Белый верх, темный низ. В Минобразования озвучили требования к школьной форме
В Минобразования напомнили, какой должна быть форма у школьника
Запретить девочкам ходить в школу в хиджабах предлагает депутат Арсланбек Малиев
Школьная форма раздора: когда «обложка» важнее содержания
Большинство читателей 24.kg выступают за отмену школьного дресс-кода
Стоит ли отменить школьный дресс-код, чтобы снизить уровень стресса. Опрос
Пойдешь мыть туалеты. Чиновники ответили на жалобы родителей школьников
Никто не имеет права выгонять ученика из школы из-за дресс-кода — Минобразования
Популярные новости
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
В&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области ограничат движение в&nbsp;связи с&nbsp;визитом президента&nbsp;РК В Бишкеке и Чуйской области ограничат движение в связи с визитом президента РК
Более 3&nbsp;тысяч водителей оштрафованы за&nbsp;отсутствие ОСАГО Более 3 тысяч водителей оштрафованы за отсутствие ОСАГО
Как вы&nbsp;относитесь к&nbsp;переименованию населенных пунктов и&nbsp;улиц? Опрос Как вы относитесь к переименованию населенных пунктов и улиц? Опрос
Бизнес
KOICA и&nbsp;Минпросвещения КР&nbsp;запускают проект для устойчивого будущего школьников KOICA и Минпросвещения КР запускают проект для устойчивого будущего школьников
Готовьтесь к&nbsp;учебному году в&nbsp;O!Store: кешбэк 1500 сомов при покупке Honor Готовьтесь к учебному году в O!Store: кешбэк 1500 сомов при покупке Honor
Каждый вклад&nbsp;&mdash; ближе к&nbsp;мечте вместе с&nbsp;Doscredobank Каждый вклад — ближе к мечте вместе с Doscredobank
KOICA запускает проект по&nbsp;улучшению качества воздуха в&nbsp;Кыргызской Республике KOICA запускает проект по улучшению качества воздуха в Кыргызской Республике
23 августа, суббота
16:39
Операция по спасению Натальи Наговициной прекращена — МЧС Кыргызстана Операция по спасению Натальи Наговициной прекращена — М...
16:33
В Нарыне планируют построить здание группы семейных врачей № 5
16:13
Штормовое предупреждение: в Бишкеке и Чуйской области гроза и сильный ветер
16:06
Мы их выявим. Камчыбек Ташиев о видео, ставшим мемом в интернете
15:50
Артистам Туркменистана приказано скинуть лишний вес до Дня независимости