Как выбрать школьную форму? Советы специалистов

Среди многочисленного выбора товаров для школы самый значимый для детей школьного возраста — это школьная форма. В департаменте госсанэпиднадзора рассказали, как правильно ее выбрать.

Там напомнили, что школьная форма — это та одежда, которая будет на вашем ребенке на протяжении всего учебного года и носить ее придется каждый день. Поэтому она должна быть практичной, удобной и, самое главное, нравиться ее владельцу.

Первое, что необходимо учитывать в выборе школьной формы, — это качество.

Допустимые проценты синтетики в текстиле для школьной формы для любой возрастной категории не должны быть выше 30-35 процентов. Подкладки должны быть из натуральных или искусственных волокон, к примеру из вискозы.

Чересчур большой процент синтетики будет вреден для детского здоровья. Нарушается воздухопроницаемость ткани, что не дает телу дышать, отсутствует тепловой комфорт, и получается, что ребенку холодно или он потеет, а это провоцирует частые простудные заболевания.

Часто, покупая ребенку одежду на бегу, можно получить несоответствующее цене и даже опасное для здоровья изделие.

Как определить качество одежды до покупки:

Запах. Совет кажется смешным, но обязательно понюхайте одежду и обувь перед покупкой. Если в нос бьет резкий химический запах, то положите эту «чудо-вещь» на полку.

Внешний вид изделия. Нитки не должны торчать, а аппликация и другие декоративные элементы не должны соприкасаться с кожей ребенка до одного года. Сравните рукава и штанины: они обязательно должны быть одинаковыми. Вся фурнитура должна крепко держаться, пуговицы должны быть пришиты ровно и надежно.

Читайте между строк. Ни один производитель не напишет, что обработал ткань опасными химикатами или использовал низкокачественное полотно. Но вы можете увидеть такие надписи: «для периодической носки», «для временного ношения», «стирать запрещено», «специальная обработка», «не требует глажки», «только для химической чистки». Это прямое указание на то, что вещь может быть вредна при постоянном ношении.

