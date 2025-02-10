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Общество
Сюжет: Семейное насилие

Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за помощью

Минтруда, социального обеспечения и миграции предоставило 24.kg информацию о кризисных центрах в Кыргызстане.

По всей стране есть 17 центров, куда могут обратиться женщины. Большинство из них — частные.

За квалифицированной помощью можно обратиться:

Бишкек

Муниципальный центр «Аялзат». Феруза Исаева: 0312653738, 0550882955.

Кризисный центр «Шанс». Елена Ткачева: 0709710320, 0555900698, 0312613227.

Кризисный центр «Сезим». Бюбюсара Рыскулова: 031251026440, горячая линия: 0312316466, 0551316466, 0312512640, 0501512640.

Ошская область

Кризисный центр «Аруулан». Наргиза Ештаева: 0322255608, 0557777405;

Кризисный центр «Ак журок». Дарийкан Асилбекова: 0550231329, 0322245976,

0779231329.

ОО «Энсан Диамонд». Джамиля Капарова: 0322222965, 0772328960, 0552131507.

Кризисный центр «Акылкарачач» при ОО «Эненазары». Октомкан Абдылдаева: 0555281423, 0776281423.

Кризисный центр «Мээрбан». Гулипа Борпиева: 0773843461.

Иссык-Кульская область

«Аялзат — развитие женских инициатив». Дарика Асанбаева: 0392251091, 0553835717.

Кризисный центр «Алтынай». Жыргал Айнабекова: 0706309886, 0550103088.

Центр помощи и реабилитации женщин «Химая». Мария Личаню: 0392253417, 0555204847.

Общественное объединение «Улукман Дарыгер». Уланбек Турсунбаев: 0392253417, 0555204847, 0551733390.

Кризисный центр «Мээрман» в Караколе. Майрам Эмиль кызы: 0706383637.

Кризисный центр «Бактылуу эне». Чынара Сыдыгалиева: 0702748928.

Нарынская область

НПО Кризисный Центр «Тендеш». Света Саякбаева: 0708747274, 0700257890, 0556218584.

Джалал-Абадская область

Реабилитационный Центр «Каниет». Гульмайрам Аттокурова: 0372222303, 0774855227, 0550757772.

Таласская область

Кризисный Центр «Маана». Зарина Турукманова: 0557484713.

Баткенская область

Кризисный центр «Жаныл Мырза». Токтокан Мамбетова: 0777393077, 0778045978.

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