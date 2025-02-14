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Общество

Пропали свет, газ, вода... Телефоны самых важных городских служб

Редакция 24.kg собрала актуальные номера телефонов коммунальных служб, по которым можно обращаться в случае отключений электроэнергии, воды и газа в жилых домах, а также с жалобами на работу транспорта, уличного освещения, лифтов.

Call-центр мэрии: 1840.

Горячая вода и отопление

  • Бишкектеплосеть: 1980, 0312611169, 0557611166, 0701611166.
  • Бишкектеплоэнерго: 0312212906, 0701777110 (WhatsApp).

«Бишкекгаз»

  • Аварийная служба «Бишкекгаза»: 104.
  • Единая справочная служба «Бишкекгаза»: 0312680707, 4444 (звонок с мобильного бесплатный).

Холодная вода и канализация

  • Бишкекводоканал: 1533.

Электроэнергия

  • Бишкекское предприятие электросетей: 1209, 105, 0772001209, 0702001209, 0556001209, WhatsApp: 0556001209.

Уличное освещение

  • Бишкексвет: 0312463089, 0312576351, 0777902115 (WhatsApp).

Вывоз мусора

  • «Тазалык»: 0312340021, 0504640313 (WhatsApp).

Ремонт дорог и тротуаров

  • МП «Бишкекасфальтсервис»: 0755419841 (WhatsApp).

Общественный транспорт

  • Департамент транспорта (курирует весь общественный транспорт Бишкека): 0502205202.
  • Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие (курирует работу автобусов): 0312531768, 0550553444, 0555525452 (WhatsApp).
  • Бишкекское троллейбусное управление: 0312657439, 0555346993, 0701507700, 0990306076 (WhatsApp).

Лифты

  • Бишкекгорлифт: 0312433071, 0312437848.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/278101/
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