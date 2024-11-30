Кинотеатры Бишкека. Адреса, телефоны, сайты и цены

Посещение кинотеатров давно стало одним из самых любимых семейных развлечений. Тем более, в Бишкеке сейчас просмотр кино можно сопроводить другими развлечениями — практически везде есть детские площадки, фуд-корты и кафе.

24.kg собрало адреса кинотеатров, где в столице можно посмотреть отечественные и зарубежные фильмы на большом экране.

Кинотеатры

«Аламедин Гранд» Адрес: проспект Жибек Жолу, 150/3, 2-й этаж

Режим работы: 10.00-2.00

Стоимость: от 180 до 460 сомов

Телефон кассы: 0706150153

Сайт: cinematica.kg

Bishkek Park Cinema Адрес: улица Киевская, 148, 4-й этаж

Режим работы: 10.00-24.00

Стоимость: от 180 до 460 сомов

Телефон кассы: 0312312054

Сайт: cinematica.kg

Cosmopark​ Адрес: улица Юнусалиева, 40а, 2-й этаж

Режим работы: 10.00-24.00

Стоимость: от 180 до 550 сомов

Телефон кассы: 0770700160

Сайт: cinematica.kg

Dordoi Plaza Адрес: улица Ибраимова, 115, 3-й этаж

Режим работы: 10.00-24.00

Стоимость: от 180 до 1 тысячи 500 сомов

Телефон кассы: 0770903311

Сайт: cinematica.kg

«Манас» Адрес: проспект Айтматова, 47а

Режим работы: 10.00-23.50

Стоимость: от 160 до 360 сомов

Телефон кассы: 0701988100

Сайт: manascinema.com

«Россия» Адрес: проспект Чуй, 213

Режим работы: 9.00-24.00

Стоимость: от 160 до 390 сомов

Телефон кассы: 0312660960

Сайт: cinema.kg

TSUM Cinema Адрес: улица Шопокова, 91, 5-й этаж

Режим работы: 10.00-23.35

Стоимость: от 250 до 1 тысячи 200 сомов

Телефон кассы: 0500000005

Сайт: tsumcinema.kg

«Жал» Адрес: микрорайон «Джал-29», 3/3

Режим работы: 10.30-24.00

Стоимость: от 160 до 200 сомов

Телефон кассы: 0501361313

Instagram: jal.kinoteatr