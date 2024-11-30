Кинотеатры Бишкека. Адреса, телефоны, сайты и цены

Посещение кинотеатров давно стало одним из самых любимых семейных развлечений. Тем более, в Бишкеке сейчас просмотр кино можно сопроводить другими развлечениями — практически везде есть детские площадки, фуд-корты и кафе.
24.kg собрало адреса кинотеатров, где в столице можно посмотреть отечественные и зарубежные фильмы на большом экране.
Кинотеатры
«Аламедин Гранд»Адрес: проспект Жибек Жолу, 150/3, 2-й этаж
Режим работы: 10.00-2.00
Стоимость: от 180 до 460 сомов
Телефон кассы: 0706150153
Сайт: cinematica.kg
Bishkek Park CinemaАдрес: улица Киевская, 148, 4-й этаж
Режим работы: 10.00-24.00
Стоимость: от 180 до 460 сомов
Телефон кассы: 0312312054
Сайт: cinematica.kg
CosmoparkАдрес: улица Юнусалиева, 40а, 2-й этаж
Режим работы: 10.00-24.00
Стоимость: от 180 до 550 сомов
Телефон кассы: 0770700160
Сайт: cinematica.kg
Адрес: улица Ибраимова, 115, 3-й этаж
Dordoi Plaza
Режим работы: 10.00-24.00
Стоимость: от 180 до 1 тысячи 500 сомов
Телефон кассы: 0770903311
Сайт: cinematica.kg
«Манас»Адрес: проспект Айтматова, 47а
Режим работы: 10.00-23.50
Стоимость: от 160 до 360 сомов
Телефон кассы: 0701988100
Сайт: manascinema.com
«Россия»Адрес: проспект Чуй, 213
Режим работы: 9.00-24.00
Стоимость: от 160 до 390 сомов
Телефон кассы: 0312660960
Сайт: cinema.kg
TSUM CinemaАдрес: улица Шопокова, 91, 5-й этаж
Режим работы: 10.00-23.35
Стоимость: от 250 до 1 тысячи 200 сомов
Телефон кассы: 0500000005
Сайт: tsumcinema.kg
«Жал»Адрес: микрорайон «Джал-29», 3/3
Режим работы: 10.30-24.00
Стоимость: от 160 до 200 сомов
Телефон кассы: 0501361313
Instagram: jal.kinoteatr
BroadwayАдрес: проспект Айтматова, 3, 3-й этаж
Режим работы: 10.00-24.00
Стоимость: от 200 до 1 тысячи 500 сомов
Телефон кассы: 0709777733
Сайт: broadway.kg