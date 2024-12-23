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Общество

Нужна медицинская помощь? Как попасть на прием к семейному врачу

Каждый человек, каким бы здоровым он ни был, вынужден обращаться к врачам. Будь то банальная простуда или серьезные заболевания — крайне важно не заниматься самолечением.

Узнать, к какому ЦСМ приписан, и записаться на прием к семейному врачу можно онлайн или обратившись в регистратуру центра по телефону, или придя в ЦСМ.

1

Как записаться на прием онлайн:

1. Через сайт единого портала цифрового здравоохранения i.med.kg:

— выбрать вкладку «Онлайн-запись на прием к врачу»;

— ввести ПИН и номер телефона;

— выбрать необходимого специалиста, удобную дату и время.

После регистрации необходимо сохранить электронный талон и предъявить его медицинскому регистратору и/или врачу в день приема.

2. Через мобильное приложение Tunduk:

— выбрать раздел «Мое здоровье»;

— выбрать раздел «Онлайн-запись к врачу». Система автоматически отобразит ваши данные;

— выбрать необходимого специалиста, удобную дату и время.

Необходимо сохранить информационный документ и предъявить его медицинскому регистратору и/или врачу в день приема.

3. Мобильное приложение MegaPay:

— выбрать вкладку «Онлайн-запись к врачу» и нажать «Записаться». Доступно для идентифицированных пользователей приложения;

— после подтверждения данных система автоматически отобразит вашу информацию;

— выбрать нужного специалиста, удобную дату и время.

Необходимо сохранить цифровой талон и предъявить его медицинскому регистратору и/или врачу в день приема.

2

Телефоны регистратур ЦСМ Бишкека:

Если нет возможности зарегистрироваться онлайн, можно сделать это по телефону:

ЦСМ № 1 — улица Фучика, 15, телефон: 0312644542.

  • Филиал (ГСВ № 13, 14) — улица Токтогула, 250, 0312657388;
  • Филиал (ГСВ № 1, 5) — улица Фучика, 24, 0312650174;
  • Филиал «Кызыл Аскер» (ГСВ № 8, 10, 11) — улица Сельсоветская, 6, 0312347864;
  • Филиал «Касым» (ГСВ № 9) — улица Кайназаровой, 102, 0312354168;
  • Филиал «Ала-Тоо» (ГСВ № 12) — улица Кок Кыял, 42, 0312459209;
  • Филиал «Новопавловка» — село Новопавловка, улица Свердлова, 43а;
  • Филиал «Пригородное» — село Пригородное, улица Юбилейная, 9а.

ЦСМ № 2 — улица ​3-я линия, 25/1, телефон: 0312210357.

  • Филиал «Джал» — телефон 0312464092;
  • Филиал на Шота Руставели — 0312217207;
  • Филиал «Рабочий городок» — 0312882184;
  • Подразделение 2/2 (бывшая поликлиника № 16) — 0312541309;
  • Подразделение 2/3 (бывшая поликлиника № 17) — 0312551106.

ЦСМ № 3 — улица​ Якова Логвиненко, 30/1, телефон: 0312325232.

  • Филиал в жилмассиве «Колмо» (ГСВ № 5) — 0312328755;
  • Филиал в жилмассиве «Ак-Тилек» (ГСВ № 6) — 0312390837;
  • Филиал в жилмассиве «Калыс-Ордо» (ГСВ № 7) — 0312460259.

ЦСМ № 4 — проспект Чуй, 40, телефон: 0312433907.

  • Филиал (ГСВ № 4) — жилмассив «Кара-Жыгач», улица Дордой, 1а, 0312880966;
  • Филиал (ГСВ № 5, 6) — улица Боконбаева, 61, 0312387814;
  • Филиал (ГСВ № 7, 8) — улица Ибраимова, 181, 0312434007;
  • Филиал (ГСВ № 9) — улица Токтогула, 62, 0312486618.

ЦСМ № 5 — улица Колбаева, 42, телефон: 0312635123.

  • Филиал (ГСВ № 1) — жилмассив «Бакай-Ата», улица Анар, 88, 0312480108;
  • Филиал (ГСВ № 4) — микрорайон «Тунгуч», 57, 0312447424;
  • Филиал (ГСВ № 6) — микрорайон «Учкун», улица Аксы,1, 0312881364;
  • Филиал (ГСВ № 10, 11) — микрорайон «Кок-Жар», 3, 0312517243;
  • Филиал (ГСВ № 12) — жилмассив «Эне-Сай», улица Култегин, 20, 0312484403.

ЦСМ № 6 — улица Жукеева-Пудовкина, 75, телефон: 0312570284.

  • Филиал (ГСВ № 5) — улица Тыныстанова, 1, 0312568233.

ЦСМ № 7 — улица Тоголока Молдо, 3, телефон: 0312662044.

  • Филиал — улица Киевская, 154, 0312311060.

ЦСМ № 8 — микрорайон № 6, 1, телефон: 0312426962.

  • Филиал — микрорайон № 5, 16/1, 0312571367.

ЦСМ № 9 — улица Кривоносова, 206 б, телефон: 0312211732.

  • Филиал — жилмассив «Ак-Орго», улица Ай, 119, 0312410419;
  • Филиал — жилмассив «Арча-Бешик», улица Шералиева, 123, 0312440130;
  • Филиал — жилмассив «Ак-Ордо», улица Тунук, 10а, 0312462964;
  • Филиал — жилмассив «Арча-Бешик», улица Ак-Марал, 0312883622;
  • Филиал — жилмассив «Ак-Орго», улица Ашар, 17, 0312413024.

ЦСМ № 10 — улица Свободная, 9, телефон: 0312678274.

  • Филиал (ГСВ № 2) — жилмассив «Дордой», улица Ибраимова, б/н 0312461502;
  • Филиал (ГСВ № 3) — жилмассив «Келечек», 1-1, 0312674520;
  • Филиал (ГСВ № 4) — улица Профессора Зимы, 264, 0312882951;
  • Филиал (ГСВ № 5) — улица Наманганская, 28, 0312677566;
  • Филиал (ГСВ № 6) — жилмассив «Ак-Бата», 8-52, 0312882950;
  • Филиал (ГСВ № 7) — жилмассив «Нижняя Ала-Арча», переулок Школьный, 14, 0312396637.
3

Экстренная помощь:

Если медицинская помощь нужна срочно, можно позвонить в Центр экстренной медицины: 103 (звонок и вызов бесплатные).

Вызвать частную скорую помощь. Контакты можно найти по ссылке.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/284754/
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