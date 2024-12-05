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Общество

Легальная работа за рубежом. Как ее могут получить кыргызстанцы

В Кыргызстане работает центр трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции. Он помогает легально и безопасно устроиться на работу за границей. 

Редакция 24.kg собрала основные ответы на вопросы желающих уехать на заработки за пределы республики.

1

В каких странах кыргызстанцы могут работать легально?

Основной партнер Кыргызстана по трудовой миграции — Россия.

Через центр трудоустройства граждан за рубежом можно устроиться в Великобританию и Южную Корею.

Кыргызстанцы также могут легально работать в Казахстане, Турции, Германии, Японии, государствах Персидского залива, Египте, некоторых странах Европы. Всего 25 государств.

2

Как попасть на работу за границу?

Кыргызстанцы, желающие поехать за границу, могут обратиться в центр трудоустройства граждан либо в частные агентства занятости, у которых есть официальные разрешения на оказание таких услуг.

Из документов необходимы ID-карта, заграничный паспорт и их копии.

В Великобританию подать заявку можно онлайн. В Южную Корею — только офлайн.

Информация о регистрации граждан объявляется на сайте migrant.kg.

3

Какие требования к соискателям?

Одно из основных — знание языка.

Например, чтобы получить работу в Южной Корее, необходимо знать корейский язык, хотя бы на базовом уровне.

В Великобритании знание языка не требуется. Достаточно владеть русским.

Мигрантов также проверяют на ловкость рук, наличие любого вида цветовой слепоты, проводят тесты на компетенцию, собеседования и интервью.

4

Сколько стоит трудоустройство?

Трудоустройство через центр для граждан Кыргызстана бесплатное.

Частные агентства, у которых есть разрешение на трудоустройство кыргызстанцев, берут определенную плату за услуги.

Разовая сумма должна быть не более 50 процентов от предполагаемой зарплаты, которую человек будет получать за рубежом.

5

На какой срок могут уехать кыргызстанцы?

Великобритания набирает сотрудников на краткосрочный период — до шести месяцев. Южная Корея — до четырех лет и девяти месяцев.

В других странах сроки пребывания зависят от контракта. Это может быть от шести месяцев до двух-трех лет.

6

Сколько частных агентств официально зарегистрировано и имеет лицензии?

В базе центра трудоустройства граждан за рубежом более 150 частных агентств занятости.

Легально ли работает та или иная фирма, можно проверить на сайте migrant.kg.

7

Сколько могут заработать кыргызстанцы за границей?

В Великобритании заработная плата составляет около 10 фунтов в час, или около 1 тысячи сомов. Рабочие часы в день зависят от погоды, урожайности и других факторов.

В Турции и государствах Персидского залива средняя зарплата — от $600. Самыми прибыльными местами считаются крупные авиакомпании. В контракт входят также бесплатное питание, проживание и проезд.

В Южной Корее минимальная зарплата начинается от $1,5 тысячи, проживание и питание за счет работодателя. Соцпакет, страховка и регулярный отпуск тоже предоставляет работодатель.

8

Как не стать жертвой мошенников?

Чтобы не попасть в «лапы» мошенников, кыргызстанцам рекомендуют искать работу только через центр трудоустройства граждан за рубежом и аккредитованные частные агентства занятости.

Перед тем, как выехать за рубеж, необходимо посетить сайт migrant.kg и ознакомиться с основными правилами пребывания в той или иной стране, проверить данные частных агентств на легальность.

В центре можно получить подробные консультации по всем вопросам трудовой миграции.

9

Контакты и адрес центра трудоустройства граждан за рубежом:

Телефон: 0559189900.

Телефон доверия: 0312641342.

Адрес: город Бишкек, улица Токтогула, 237.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/287362/
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