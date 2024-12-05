Легальная работа за рубежом. Как ее могут получить кыргызстанцы

В Кыргызстане работает центр трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции. Он помогает легально и безопасно устроиться на работу за границей.
Редакция 24.kg собрала основные ответы на вопросы желающих уехать на заработки за пределы республики.
В каких странах кыргызстанцы могут работать легально?
Основной партнер Кыргызстана по трудовой миграции — Россия.
Через центр трудоустройства граждан за рубежом можно устроиться в Великобританию и Южную Корею.
Кыргызстанцы также могут легально работать в Казахстане, Турции, Германии, Японии, государствах Персидского залива, Египте, некоторых странах Европы. Всего 25 государств.
Как попасть на работу за границу?
Кыргызстанцы, желающие поехать за границу, могут обратиться в центр трудоустройства граждан либо в частные агентства занятости, у которых есть официальные разрешения на оказание таких услуг.
Из документов необходимы ID-карта, заграничный паспорт и их копии.
В Великобританию подать заявку можно онлайн. В Южную Корею — только офлайн.
Информация о регистрации граждан объявляется на сайте migrant.kg.
Какие требования к соискателям?
Одно из основных — знание языка.
Например, чтобы получить работу в Южной Корее, необходимо знать корейский язык, хотя бы на базовом уровне.
В Великобритании знание языка не требуется. Достаточно владеть русским.
Мигрантов также проверяют на ловкость рук, наличие любого вида цветовой слепоты, проводят тесты на компетенцию, собеседования и интервью.
Сколько стоит трудоустройство?
Трудоустройство через центр для граждан Кыргызстана бесплатное.
Частные агентства, у которых есть разрешение на трудоустройство кыргызстанцев, берут определенную плату за услуги.
Разовая сумма должна быть не более 50 процентов от предполагаемой зарплаты, которую человек будет получать за рубежом.
На какой срок могут уехать кыргызстанцы?
Великобритания набирает сотрудников на краткосрочный период — до шести месяцев. Южная Корея — до четырех лет и девяти месяцев.
В других странах сроки пребывания зависят от контракта. Это может быть от шести месяцев до двух-трех лет.
Сколько частных агентств официально зарегистрировано и имеет лицензии?
В базе центра трудоустройства граждан за рубежом более 150 частных агентств занятости.
Легально ли работает та или иная фирма, можно проверить на сайте migrant.kg.
Сколько могут заработать кыргызстанцы за границей?
В Великобритании заработная плата составляет около 10 фунтов в час, или около 1 тысячи сомов. Рабочие часы в день зависят от погоды, урожайности и других факторов.
В Турции и государствах Персидского залива средняя зарплата — от $600. Самыми прибыльными местами считаются крупные авиакомпании. В контракт входят также бесплатное питание, проживание и проезд.
В Южной Корее минимальная зарплата начинается от $1,5 тысячи, проживание и питание за счет работодателя. Соцпакет, страховка и регулярный отпуск тоже предоставляет работодатель.
Как не стать жертвой мошенников?
Чтобы не попасть в «лапы» мошенников, кыргызстанцам рекомендуют искать работу только через центр трудоустройства граждан за рубежом и аккредитованные частные агентства занятости.
Перед тем, как выехать за рубеж, необходимо посетить сайт migrant.kg и ознакомиться с основными правилами пребывания в той или иной стране, проверить данные частных агентств на легальность.
В центре можно получить подробные консультации по всем вопросам трудовой миграции.
Контакты и адрес центра трудоустройства граждан за рубежом:
Телефон: 0559189900.
Телефон доверия: 0312641342.
Адрес: город Бишкек, улица Токтогула, 237.