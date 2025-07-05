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Общество
Сюжет: Полезные советы

Бассейны и аквапарки Бишкека и окрестностей столицы

В Бишкеке жара. Самое время охладиться в бассейне или аквапарке. К сожалению, в столице и окрестностях возможных вариантов не так много, но они все же есть.

24.kg предлагает список мест, где можно поплавать и приятно провести время в выходные и будние дни.

Аквапарки

В последние годы все большую популярность у бишкекчан и гостей города завоевывают аквапарки. Это удобно, когда хочется подурачиться или предстоит поход в бассейн с детьми.

1
ROYAL FISH AQUA

Расположен в селе Беш-Кунгей по адресу: улица Дачная, 1. Аквапарк пока не работает. В нем есть несколько бассейнов и различные горки. Все подробности и дату начала работы можно узнать здесь.

2
Аквапарк «Ала-Тоо»

Расположен в Бишкеке по адресу: улица Малдыбаева, 54/1. Работает ежедневно с 9.00 до 23.00 круглый год вне зависимости от погоды, потому что в нем есть как крытые бассейны и горки, так и на открытом воздухе. Узнать все подробности и правила посещения можно здесь.

3
DEM

Расположен в жилмассиве «Кара-Жыгач» по адресу: улица Иссык-Кол, 1. Работает с 10.00 до 22.00. Телефон для справок 0703996091.

Кроме того, информацию о работе аквапарка можно уточнить здесь.

Открытые бассейны

Если наличие водных горок для вас совсем не обязательно, можно сходить поплавать в простой открытый бассейн. Благо, таких в Бишкеке и его окрестностях много.

1
«Жаштык»

Бассейн расположен на территории Республиканского центра по спортивно-массовой и оздоровительной работе. Он находится по адресу: улица Малдыбаева, 1. Бассейн работает ежедневно с 7.00 до 21.00.

Уточнить всю интересующую информацию можно по телефону 0312545609.

2
Health Club

Центр отдыха расположен недалеко от столицы, в селе Орто-Сай по улице Иманалиева, 147а. Работает ежедневно с 9.00 до 21.00. Узнать все подробности можно здесь.

3
Отель Hyatt

Расположен в центре Бишкека по улице Абдрахманова, 191. Бассейн работает ежедневно с 8.00 до 20.00. Уточнить цены и условия можно по телефону 0550261234 или здесь.

4
«Великий дворник»

Бассейн находится в селе Лебединовка по адресу: проспект Ленина, 102. Работает в понедельник с 13.00 до 22.30, со вторника по воскресенье — с 11.00 до 22.30. Все подробности и цены можно узнать здесь.

5
«Оазис»

Находится по адресу: улица Кольбаева, 27а. Работает с 11.00 до 20.00. Все детали можно уточнить здесь.

6
Sheraton

Находится по адресу: улица Киевская, 148. Время работы бассейна: с 9.00 до 22.00. Подробную информацию можно узнать по телефону 0312312111 или здесь.

Горячие источники

Кроме привычных нам открытых бассейнов, в окрестностях Бишкека есть и горячие источники. Вариант удобен в тех случаях, когда на улице пасмурно и прохладно.

1
Mountain View Resort

Находится в Аламединском ущелье по адресу: улица Аламединское ущелье, 1/20. Работает ежедневно с 7.00 до 00.00. Узнать все подробности и условия работы бассейна можно здесь.

2
Aksaray Resort

Расположен в Иссык-Атинском районе Чуйской области по адресу: улица Безымянная, 1. Это знаменитое Иссык-Атинское ущелье. Работает с 8.00 до 23.00. Все подробности и цены можно узнать здесь.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/295761/
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