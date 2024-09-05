Сколько в Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о рождении и смерти

В Министерстве цифрового развития предоставили 24.kg данные о стоимости услуг, бланков свидетельств по регистрации актов гражданского состояния и паспортов граждан КР.
Бланки свидетельств по регистрации актов гражданского состояния (с учетом банковских услуг):
|
Свидетельство о рождении
|
105
|
Свидетельство о смерти
|
28
|
Свидетельство о заключении брака
|
105
|
Свидетельство о расторжении брака
|
28
|
Свидетельство о перемене Ф.И.О.
|
27
|
Повторная выдача свидетельства из актов гражданского состояния
|
217
|
Госпошлина (за повторную выдачу свидетельства)
|
110
Проведение торжественной регистрации заключения брака по желанию заявителя (с учетом банковских услуг):
|
Во Дворце бракосочетания Бишкека
|
2 тысячи 36 сомов
|
Во Дворце бракосочетания Оша
|
915 сомов
|
Вне помещения межрегиональных отделов по Бишкеку и Ошу
|
4 тысячи 574 сома
|
В межрегиональных отделах по республике
|
403 сома, вне помещения — 901 сом
Срочные услуги загса:
|
Внесение исправлений, дополнений в записи актов гражданского состояния
|
217
|
Госпошлина (за повторную выдачу свидетельства)
|
217
|
Срочное внесение исправлений, дополнений в записи актов гражданского состояния
|
678
|
Срочная регистрация перемены Ф.И.О.
|
678
|
Срочное подтверждение сведений о гражданстве, регистрации, документировании населения и актов гражданского состояния
|
200
|
Документ соотечественника с иностранным гражданством — «Мекен-карт»
|
11 тысяч 98
Оформление, продление постоянных и временных видов на жительство (за выдачу):
|
Временный вид на жительство гражданам стран СНГ и ЕАЭС, лицам без гражданства
|
2 тысячи 222
|
Временный вид на жительство гражданам дальнего зарубежья
|
10 тысяч 232
|
Постоянный вид на жительство гражданам стран СНГ и ЕАЭС, лицам без гражданства
|
2 тысячи 722
|
Постоянный вид на жительство гражданам дальнего зарубежья
|
15 тысяч 262
|
За продление срока действия постоянного или временного вида на жительство
|
422
|
Замена ранее выданного, утраченного либо испорченного вида на жительство иностранному гражданину и лицу без гражданства
|
422
|
За регистрацию или продление срока действия регистрации иностранного паспорта или заменяющего его документа
|
110
Оформление разрешений для въезда в приграничную зону иностранным гражданам и лицам без гражданства на короткий промежуток времени:
|
За выдачу пропуска гражданам Кыргызстана
|
262
|
За выдачу пропуска иностранным гражданам и лицам без гражданства Кыргызстана
|
472
|
С заявления о приобретении гражданства Кыргызстана
|
312
|
С заявления о выходе из гражданства Кыргызстана
|
312
|
С ходатайства о приеме в гражданство Кыргызстана
|
2 тысячи 222
|
С ходатайства о выходе из гражданства Кыргызстана
|
2 тысячи 222
|
С ходатайства о приеме в гражданство для беженцев и вынужденных переселенцев
|
312
Стоимость бланков паспортов:
|
E-ID
|
Цена
|
Впервые получающие/замена
|
681
|
Этнические кыргызы, безработные граждане/замена
|
883
|
Смена Ф.И.О./национальности
|
943
|
Утеря паспорта/порча
|
1 тысяча 83
|
Общегражданский паспорт (ОГП) — загранпаспорт
|
Цена — 34 страницы
|
Впервые получающие/замена
|
1 тысяча 591
|
Этнические кыргызы, безработные граждане
|
1 тысяча 591
|
Перемена Ф.И.О. (по браку)/перемена национальности/места жительства
|
1 тысяча 691
|
Утеря паспорта/порча
|
1 тысяча 791
|
Граждане, вызываемые в иностранные суды в качестве свидетелей, потерпевших и экспертов
|
1 тысяча 651
Изготовление паспортов в срочном порядке:
|
E-ID — внутренний паспорт
|
Три рабочих часа (Бишкек)
|
Два рабочих дня
|
Четыре рабочих дня
|
Восемь рабочих дней
|
Впервые получающие/замена паспорта/этнические кыргызы/безработные граждане
|
6 тысяч 611
|
2 тысячи 672
|
2 тысячи 284
|
1 тысяча 767
|
Перемена Ф.И.О./национальности/места жительства
|
6 тысяч 671
|
2 тысячи 732
|
2 тысячи 344
|
1 тысяча 827
|
Утеря паспорта/порча
|
6 тысяч 811
|
2 тысячи 872
|
2 тысячи 484
|
1 тысяча 967
|
Общегражданский паспорт — загранпаспорт — 34 страницы
|
Впервые получающие/замена
|
9 тысяч 203
|
3 тысячи 888
|
3 тысячи 459
|
3 тысячи 335
|
Граждане, вызываемые в иностранные суды в качестве свидетелей, потерпевших и экспертов
|
9 тысяч 263
|
3 тысячи 948
|
3 тысячи 519
|
3 тысячи 395
|
Смена Ф.И.О./национальности/места жительства
|
9 тысяч 303
|
3 тысячи 988
|
3 тысячи 559
|
3 тысячи 435
|
Утеря паспорта/порча
|
9 тысяч 403
|
4 тысячи 88
|
3 тысячи 659
|
3 тысячи 535
* Цены указаны в сомах на 28 июня 2024 года.