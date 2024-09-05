Сколько в Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о рождении и смерти

В Министерстве цифрового развития предоставили 24.kg данные о стоимости услуг, бланков свидетельств по регистрации актов гражданского состояния и паспортов граждан КР.

Бланки свидетельств по регистрации актов гражданского состояния (с учетом банковских услуг):

Свидетельство о рождении 105 Свидетельство о смерти 28 Свидетельство о заключении брака 105 Свидетельство о расторжении брака 28 Свидетельство о перемене Ф.И.О. 27 Повторная выдача свидетельства из актов гражданского состояния 217 Госпошлина (за повторную выдачу свидетельства) 110

Проведение торжественной регистрации заключения брака по желанию заявителя (с учетом банковских услуг):

Во Дворце бракосочетания Бишкека 2 тысячи 36 сомов Во Дворце бракосочетания Оша 915 сомов Вне помещения межрегиональных отделов по Бишкеку и Ошу 4 тысячи 574 сома В межрегиональных отделах по республике 403 сома, вне помещения — 901 сом

Срочные услуги загса:

Внесение исправлений, дополнений в записи актов гражданского состояния 217 Госпошлина (за повторную выдачу свидетельства) 217 Срочное внесение исправлений, дополнений в записи актов гражданского состояния 678 Срочная регистрация перемены Ф.И.О. 678 Срочное подтверждение сведений о гражданстве, регистрации, документировании населения и актов гражданского состояния 200 Документ соотечественника с иностранным гражданством — «Мекен-карт» 11 тысяч 98

Оформление, продление постоянных и временных видов на жительство (за выдачу):

Временный вид на жительство гражданам стран СНГ и ЕАЭС, лицам без гражданства 2 тысячи 222 Временный вид на жительство гражданам дальнего зарубежья 10 тысяч 232 Постоянный вид на жительство гражданам стран СНГ и ЕАЭС, лицам без гражданства 2 тысячи 722 Постоянный вид на жительство гражданам дальнего зарубежья 15 тысяч 262 За продление срока действия постоянного или временного вида на жительство 422 Замена ранее выданного, утраченного либо испорченного вида на жительство иностранному гражданину и лицу без гражданства 422 За регистрацию или продление срока действия регистрации иностранного паспорта или заменяющего его документа 110

Оформление разрешений для въезда в приграничную зону иностранным гражданам и лицам без гражданства на короткий промежуток времени:

За выдачу пропуска гражданам Кыргызстана 262 За выдачу пропуска иностранным гражданам и лицам без гражданства Кыргызстана 472 С заявления о приобретении гражданства Кыргызстана 312 С заявления о выходе из гражданства Кыргызстана 312 С ходатайства о приеме в гражданство Кыргызстана 2 тысячи 222 С ходатайства о выходе из гражданства Кыргызстана 2 тысячи 222 С ходатайства о приеме в гражданство для беженцев и вынужденных переселенцев 312

Стоимость бланков паспортов:

E-ID Цена Впервые получающие/замена 681 Этнические кыргызы, безработные граждане/замена 883 Смена Ф.И.О./национальности 943 Утеря паспорта/порча 1 тысяча 83

Общегражданский паспорт (ОГП) — загранпаспорт Цена — 34 страницы Впервые получающие/замена 1 тысяча 591 Этнические кыргызы, безработные граждане 1 тысяча 591 Перемена Ф.И.О. (по браку)/перемена национальности/места жительства 1 тысяча 691 Утеря паспорта/порча 1 тысяча 791 Граждане, вызываемые в иностранные суды в качестве свидетелей, потерпевших и экспертов 1 тысяча 651

Изготовление паспортов в срочном порядке: