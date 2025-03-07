Разгул стихии. Как застраховать и получить компенсацию за жилье в Кыргызстане

В Кыргызстане отдельные районы регулярно страдают от стихийных бедствий. С приходом весны и потеплением вновь увеличивается вероятность схода селей. Кроме того, случаются и другие проблемы — пожары, например.

В 2015 году в стране приняли Закон «Об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий». В материале 24.kg подробнее о том, как защитить свой дом и получить возмещение, если он пострадал от стихийного бедствия.

1 Что можно застраховать? Жилые помещения — индивидуальный дом, часть дома, квартиру в многоэтажном доме, комнату в коммунальной квартире, гостиницу, жилой дом гостиничного типа.

2 Что нельзя застраховать? Не подлежат обязательному страхованию помещения: в аварийном состоянии;

расположенные в домах (строениях), подлежащих сносу или перепрофилированию в нежилые;

на которые обращено взыскание по обязательствам;

расположенные в домах (строениях), подлежащих отчуждению в связи с изъятием земельного участка;

построенные с нарушениями технических требований;

подлежащие конфискации.

3 Сколько стоит страховка? В сельской местности полис обойдется в 600 сомов в год, в городской — 1,2 тысячи. Тариф не зависит от площади жилья и качества его постройки. Социально уязвимым слоям населения предоставляют льготы: лица с инвалидностью I и II групп имеют стопроцентную скидку при оформлении полиса;

III группы и малоимущие — 50-процентную. Можно, кстати, дополнительно заключить договор добровольного страхования жилого помещения. Однако по закону это возможно только после оформления полиса обязательного страхования.

4 Какие документы нужны? Чтобы заключить договор, необходимо представить паспорт страхователя, документ, устанавливающий право собственности на дом, и техпаспорт жилого помещения. Обязательным страхованием сейчас занимается только Кыргызгосстрах, филиалы организации есть во всех областях. В Бишкеке головной офис находится по адресу: проспект Чингиза Айтматова, 1, строение 2.

5 На какое возмещение можно рассчитывать? При наступлении страхового случая можно получить до 500 тысяч сомов в селе и до 1 миллиона в городе. Окончательная сумма определяется после оценки ущерба.

6 Что относится к страховому случаю: пожар, в том числе возникший вне застрахованного помещения;

проникновение воды в результате правомерных действий по ликвидации пожара;

стихийные бедствия природного характера: землетрясение силой 6 баллов и более, сель, паводок, лавина, обвал, камнепад, оползень, сильный ветер скоростью 25 метров в секунду и более, сильный снегопад (200 миллиметров осадков или более за 12 часов и менее), метель, град диаметром от 20 миллиметров и более, удар молнией;

разборка и перенос застрахованного жилого помещения в безопасную зону по решению госоргана в связи с объявлением угрозы повреждения (уничтожения).

7 Что не является страховым случаем: использование жилого помещения не по назначению;

военные действия и их последствия, террористические акты, гражданские волнения, массовые беспорядки, забастовки, конфискация, арест, уничтожение или повреждение по распоряжению военных, государственных и судебных органов;

воздействие ядерной энергии в любой форме;

умышленные действия страхователя, выгодоприобретателя либо совершеннолетних членов их семей. Кроме того, не подлежат возмещению убытки, возникшие вследствие проникновения дождя, снега, града или грязи через незакрытые окна, двери или иные отверстия в помещениях, если они не возникли из-за бури, вихря или иного движения воздушных масс.

8 Как получить деньги? Страхователь обязан уведомить (по телефону, факсу, электронной почте с последующим направлением письменного оригинала уведомления) страховщика о наступлении страхового случая не позднее 15 календарных дней. К заявлению с требованием о страховом возмещении необходимо приложить документы: 1) Копию страхового полиса. 2) Акт о страховом случае. 3) Документы компетентных госорганов, подтверждающие наступление страхового события. 4) Копию паспорта страхователя. Заявление о выплате возмещения рассматривается в течение 30 календарных дней с момента получения всех необходимых документов. В течение этого срока страховщик обязан произвести выплату потерпевшему или направить ему мотивированный отказ. Отказать в выплате могут, например, если в пожаре виноват сам хозяин дома, забывший отключить газ или утюг. Или в случаях мошенничества.