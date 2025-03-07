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Общество

Разгул стихии. Как застраховать и получить компенсацию за жилье в Кыргызстане

В Кыргызстане отдельные районы регулярно страдают от стихийных бедствий. С приходом весны и потеплением вновь увеличивается вероятность схода селей. Кроме того, случаются и другие проблемы — пожары, например.

В 2015 году в стране приняли Закон «Об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий». В материале 24.kg подробнее о том, как защитить свой дом и получить возмещение, если он пострадал от стихийного бедствия.

1

Что можно застраховать?

Жилые помещения — индивидуальный дом, часть дома, квартиру в многоэтажном доме, комнату в коммунальной квартире, гостиницу, жилой дом гостиничного типа.

2

Что нельзя застраховать?

Не подлежат обязательному страхованию помещения:

  • в аварийном состоянии;
  • расположенные в домах (строениях), подлежащих сносу или перепрофилированию в нежилые;
  • на которые обращено взыскание по обязательствам;
  • расположенные в домах (строениях), подлежащих отчуждению в связи с изъятием земельного участка;
  • построенные с нарушениями технических требований;
  • подлежащие конфискации.
3

Сколько стоит страховка?

В сельской местности полис обойдется в 600 сомов в год, в городской — 1,2 тысячи. Тариф не зависит от площади жилья и качества его постройки.

Социально уязвимым слоям населения предоставляют льготы:

  • лица с инвалидностью I и II групп имеют стопроцентную скидку при оформлении полиса;
  • III группы и малоимущие — 50-процентную.

Можно, кстати, дополнительно заключить договор добровольного страхования жилого помещения. Однако по закону это возможно только после оформления полиса обязательного страхования.

4

Какие документы нужны?

Чтобы заключить договор, необходимо представить паспорт страхователя, документ, устанавливающий право собственности на дом, и техпаспорт жилого помещения.

Обязательным страхованием сейчас занимается только Кыргызгосстрах, филиалы организации есть во всех областях. В Бишкеке головной офис находится по адресу: проспект Чингиза Айтматова, 1, строение 2.

5

На какое возмещение можно рассчитывать?

При наступлении страхового случая можно получить до 500 тысяч сомов в селе и до 1 миллиона в городе. Окончательная сумма определяется после оценки ущерба.

6

Что относится к страховому случаю:

  • пожар, в том числе возникший вне застрахованного помещения;
  • проникновение воды в результате правомерных действий по ликвидации пожара;
  • стихийные бедствия природного характера: землетрясение силой 6 баллов и более, сель, паводок, лавина, обвал, камнепад, оползень, сильный ветер скоростью 25 метров в секунду и более, сильный снегопад (200 миллиметров осадков или более за 12 часов и менее), метель, град диаметром от 20 миллиметров и более, удар молнией;
  • разборка и перенос застрахованного жилого помещения в безопасную зону по решению госоргана в связи с объявлением угрозы повреждения (уничтожения).
7

Что не является страховым случаем:

  • использование жилого помещения не по назначению;
  • военные действия и их последствия, террористические акты, гражданские волнения, массовые беспорядки, забастовки, конфискация, арест, уничтожение или повреждение по распоряжению военных, государственных и судебных органов;
  • воздействие ядерной энергии в любой форме;
  • умышленные действия страхователя, выгодоприобретателя либо совершеннолетних членов их семей.

Кроме того, не подлежат возмещению убытки, возникшие вследствие проникновения дождя, снега, града или грязи через незакрытые окна, двери или иные отверстия в помещениях, если они не возникли из-за бури, вихря или иного движения воздушных масс.

8

Как получить деньги?

Страхователь обязан уведомить (по телефону, факсу, электронной почте с последующим направлением письменного оригинала уведомления) страховщика о наступлении страхового случая не позднее 15 календарных дней.

К заявлению с требованием о страховом возмещении необходимо приложить документы:

1) Копию страхового полиса.

2) Акт о страховом случае.

3) Документы компетентных госорганов, подтверждающие наступление страхового события.

4) Копию паспорта страхователя.

Заявление о выплате возмещения рассматривается в течение 30 календарных дней с момента получения всех необходимых документов. В течение этого срока страховщик обязан произвести выплату потерпевшему или направить ему мотивированный отказ.

Отказать в выплате могут, например, если в пожаре виноват сам хозяин дома, забывший отключить газ или утюг. Или в случаях мошенничества.

9

Ущерб точно возмещают?

Да. За первые шесть месяцев 2024 года объем выплат по страховым случаям составил 40 миллионов 933 тысячи сомов. Количество заключенных договоров достигло 60 тысяч 797.

Ссылка: https://24.kg./obschestvo/299529/
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