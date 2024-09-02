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Общество

В Бишкеке пройдет вечер памяти режиссера и музыканта Эмиля Атагельдиева

В Доме кино имени Чингиза Айтматова 4 сентября состоится вечер памяти режиссера, сценариста и музыканта Эмиля Атагельдиева. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пользователь Эрке Джумакматова.

Прощание состоится 4 сентября с 16.00 до 18.00 часов по улице Логвиненко, 13.

Эмиль Атагельдиев преподавал в Кыргызской национальной консерватории имени Калыя Молдобасанова на кафедре специального фортепиано, где получил звание доцента и заслуженного артиста КР. Лауреат многочисленных престижных международных конкурсов пианистов-исполнителей (Франция, Италия, Израиль). Его фильмы получали международные награды.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/303530/
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