Спортивный клуб Erem Райымбека Матраимова передан мэрии города Ош

Спортивный клуб Erem, ранее принадлежавший семье Райымбека Матраимова, передан мэрии Оша. Об этом сообщает Kloop со ссылкой на муниципалитет южной столицы.
Ранее пресс-центр ГКНБ отмечал, что недвижимое имущество Райымбека Матраимова общей стоимостью $34 миллиона 810 тысяч 500 (3 миллиарда 98 миллионов 134 тысячи сомов) передали в собственность государства. По его данным, добытое незаконным путем Райымбеком Матраимовым и его близкими имущество передано в доход государства. В ведомстве указали объекты, которые изъяты у семьи экс-замглавы Таможенной службы КР.
По расчетам главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, государство намерено забрать у признанного виновным в коррупции экс-таможенника Райымбека Матраимова имущество на $200 миллионов.
Среди них числятся здания спортивного клуба Erem в Бишкеке и Оше.
Напомним, 25 марта ГКНБ во взаимодействии со спецслужбами Азербайджана в Баку задержал находящегося в международном розыске Райымбека Матраимова. С ним задержаны его братья Тилек, Руслан и Исламбек.
- 26 марта Райымбека Матраимова экстрадировали в Бишкек из Баку. «Выяснилось, что он связан с задержанными в КР членами транснациональной ОПГ из Азербайджана, готовящими покушение на руководство Кыргызской Республики», — отметили в ГКНБ.
- Райымбек Матраимов проходит по уголовным делам, предусмотренным статьями 169 «Незаконное лишение свободы» и 222 «Легализация (отмывание) преступных доходов» УК КР.
- 27 марта Первомайский райсуд водворил Райымбека Матраимова в СИЗО ГКНБ до 26 апреля.
- Райымбек Матраимов с 2015 по 2017 год занимал должность замглавы Государственной таможенной службы. После смены власти в октябре 2020-го его обвинили в коррупции на таможне. Общий ущерб, нанесенный Райымбеком Матраимовым, только по одному уголовному делу составил 2 миллиарда сомов. Он выплачивал их два месяца, большую часть отдал в виде имущества — здание и квартиры. Экс-таможенник признал свою вину. Первомайский районный суд Бишкека приговорил его к штрафу в 260 тысяч сомов.
- 26 января ГКНБ объявил в розыск Райымбека Матраимова. Сообщалось, что осенью он мог выехать из Кыргызстана в Турцию, а затем в Дубай.