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Общество

На 10,9 процента увеличился объем страховых выплат в Кыргызстане — Нацстатком

На более чем 10 процентов увеличился объем страховых выплат в Кыргызстане за последние семь месяцев. Такие данные озвучены Национальным статистическим комитетом.

Уточняется, что за семь месяцев 2024 года объем страховых выплат в целом по республике составил 396,7 миллиона сомов. Это на 10,9 процента больше, чем за аналогичный период 2023-го.

Нацстатком информирует, что добровольное страхование из общего объема страховых выплат за указанный период составило 362,5 миллиона сомов, в том числе:

  • личное страхование — 70,4 миллиона;
  • имущественное страхование — 277,9 миллиона;
  • страхование ответственности — 14,2 миллиона сомов.

Отметим, что при этом нет ни одного факта страхования жизни.

Объем обязательного страхования за семь месяцев составил 34,2 миллиона сомов, в том числе страхование жилых помещений от пожара и стихийных бедствий — 13,2 миллиона.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/303771/
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