В селе Кок-Жар Бишкека открыли новый детский сад

В селе Кок-Жар открыли новый детский сад № 57. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

По ее данным, в рамках распоряжения кабинета министров для эффективного использования и большего охвата детей дошкольным образованием в детском саду предусмотрены раздвижные кровати, которые создадут дополнительное свободное пространство.

Таким образом, проектная мощность учреждения увеличена на 140 мест — до 280.

«В двухэтажном здании имеется все необходимое: раздевалка, игровая, спальня, медицинский кабинет, зоны для хранения продуктов питания, столовая, тренажерный зал, отдельный музыкальный зал, а также помещения для хранения технического инвентаря и других принадлежностей», — подчеркнули в муниципалитете.

Напомним, село Кок-Жар вошло в состав Бишкека в рамках административно-территориальной реформы.