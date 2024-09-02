Российская организация «Евразия» передала 50 школьных автобусов

Российская некоммерческая организация «Евразия» передала 50 школьных автобусов. Об этом сообщили в посольстве РФ.
Отмечается, что АНО «Евразия» и кабинет министров Кыргызстана подписали соглашение о сотрудничестве, включающее в себя реализацию проектов, направленных на сохранение и укрепление традиционных ценностей.
Стороны запустят совместные проекты в гуманитарной и культурной сферах, включая вопросы национальных традиций, языков, здравоохранения, науки, образования, информации и массовых коммуникаций, спорта, туризма и работы с молодежью.
«Некоммерческая организация передала Кыргызской Республике 50 школьных автобусов в рамках проекта «Евразийский лицей». Новый транспорт оснащен по всем современным стандартам безопасности. Дети смогут комфортно добираться до своих школ из удаленных районов. АНО «Евразия» также будет оказывать системную поддержку образовательным учреждениям в странах ЕАЭС, учитывая местные культурные и исторические особенности», — подчеркнули в дипмиссии.
КР окажет содействие в реализации таких программ АНО «Евразия», как:
- «Сетевой университет «Евразия» — проект направлен на формирование общего социального и образовательного пространства, которое развивает международное сотрудничество на пространстве ЕАЭС и других евразийских государств;
- «Узнай Россию» — туры в РФ: молодежь посещает ведущие вузы, компании и главные достопримечательности Российской Федерации;
- «Территория детства» — летний отдых детей с культурными, спортивными, развивающими мероприятиями в таких крупнейших российских центрах отдыха, как «Орленок», «Смена» и другие;
- грантовый конкурс «Евразия — континент возможностей» — конкурс социально значимых инициатив в области культуры, укрепления межнационального согласия, здорового образа жизни, образования и так далее;
- «Лидеры Евразии» — образовательная программа для сплочения молодых лидеров вокруг идей мирного, стабильного континента;
- «Послы дружбы народов» — лучшие участники проектов становятся послами в своих странах и рассказывают о программах «Евразии»;
- «Медиашкола «Евразия» — курс-интенсив для журналистов и блогеров со всего евразийского пространства с опорой на базовые традиционные ценности народов Евразии, их самобытность.