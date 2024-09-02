Кыргызстан и Китай запускают новый пункт пропуска. Обращение президента

Президент Садыр Жапаров сделал обращение по случаю открытия нового пропуска «Бедель» на государственной границе между КР и КНР, которое состоится завтра, 3 сентября.

Текст обращения распространила его пресс-служба:

«Сегодня я обращаюсь с особым чувством гордости и радости по случаю открытия нового пункта пропуска «Бедель» на государственной границе между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой, которое состоится завтра, 3 сентября, с участием заместителя председателя кабинета министров — министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева и наших дорогих коллег из Китая.

С 1996 года вопрос открытия пункта пропуска «Бедель» на кыргызско-китайской границе оставался неопределенным. И только сегодня мы становимся свидетелями его воплощения в жизнь в рекордно короткие сроки. Садыр Жапаров

В рамках моего государственного визита в мае прошлого года в КНР проведены обстоятельные переговоры с председателем Китая уважаемым господином Си Цзиньпином и достигнуты принципиальные договоренности об открытии пункта пропуска «Бедель».

Пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю благодарность господину Си Цзиньпину — основателю великой объединяющей инициативы «Один пояс — один путь» за его твердую поддержку, политическую волю и мудрое лидерство, которые позволили воплотить этот проект в жизнь.

Это поистине историческое событие знаменует собой важный шаг в развитии нашего стратегического партнерства с великим соседом, близким и надежным партнером Китаем, символизирующее новый этап в развитии наших отношений.

Мы подтверждаем, что Кыргызская Республика всегда открыта к сотрудничеству с Китайской Народной Республикой.

Запуск нового пункта пропуска «Бедель» является свидетельством данной приверженности и настроя к созидательной работе.

Важно помнить, что Кыргызстан и Китай связывает тысячелетняя история. Испокон веков наши предки жили в мире и согласии, стремясь к общему развитию, а нынешнее поколение непременно следует их заветам поддерживать близкие и теплые взаимоотношения друг с другом.

КР стремится к развитию вместе с КНР, созданию крепких и взаимовыгодных связей, которые способствуют не только экономическому росту, но и возрождению Великого шелкового пути, связывающего наши народы с древних времен.

Невзирая на чрезвычайно сложные географические и климатические условия, благодаря конструктивной, слаженной работе, взаимной поддержке и беспрецедентному взаимодействию команды двух правительств нам удалось воплотить этот проект в жизнь в максимально сжатые сроки.

Убежден, что благодаря успешной реализации этого проекта в скором времени «Бедель» и прилегающие к нему территории станут важным центром экономической деятельности.

Выражаю признательность всем, кто принимал участие в реализации этого важного проекта, — от ответственных представителей министерств и ведомств двух стран до строителей и инженеров, кто своими упорным трудом и энергией внес вклад в укрепление дружбы и партнерства между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой.

Ваши усилия и преданность делу стали залогом успешного запуска этого значимого проекта.

Пусть наша вечная дружба с Китаем, основанная на взаимопонимании и уважении, крепнет и развивается с каждым днем, становясь все более прочной!

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с этим знаменательным событием! Открытие пункта пропуска «Бедель» — большое достижение для нашей страны, поскольку мы открываем новые возможности и закладываем прочный фундамент взаимодействия с великим Китаем — передовой экономикой мира, что позволит значительно повысить транспортно-логистический потенциал Кыргызстана.

Мы должны проявлять открытость миру и готовность к исключительно конструктивному и плодотворному сотрудничеству. Только действенными шагами возможно прийти к развитию. Наши усилия на этом не ограничиваются, и это только начало большого пути. Пусть крепнет дружба между нашими государствами и народами!»