Машины, квадрокоптеры и радиостанции передало МВД России кыргызстанским коллегам

МВД России подарило кыргызстанским коллегам автомобили «Нива», квадрокоптеры, радиостанции и другую технику. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства РФ в Бишкеке.

Фото посольства России в Кыргызстане

«Кыргызская сторона отметила, что высоко ценит всестороннюю поддержку России — главного стратегического партнера. Машины и техника переданы в рамках соглашения об оказании финансовой, материально-технической и организационной помощи в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Оно предусматривает безвозмездную помощь от РФ на 627 миллионов рублей в течение 2024-2025 годов», — говорится в сообщении.