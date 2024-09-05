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Общество

Президенты Кыргызстана и Узбекистана присвоили почетные звания деятелям культуры

Президент Садыр Жапаров подписал указ, присваивающий почетные звания в области культуры и искусства за вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Кыргызстаном и Узбекистаном. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Почетные звания присвоены узбекским деятелям культуры:

  • министру культуры Республики Узбекистан Озодбеку Назарбекову — «Народный артист Кыргызской Республики» за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества в сфере культуры и искусства между КР и РУз;
  • старшему преподавателю кафедры «Традиционное исполнение макома» Узбекского национального института музыкального искусства имени Юнуса Раджаби Фарангиз Нуридин кизи Махмудовой — «Заслуженный артист Кыргызской Республики».

В свою очередь, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев присвоил почетные звания двум кыргызским деятелям культуры:

  • художественному руководителю и главному дирижеру эстрадно-симфонического оркестра Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова Нуру Омурбаеву — звание народного артиста Узбекистана;
  • комузисту Закирбеку Дуйшенбек уулу — звание заслуженного артиста Узбекистана.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/304117/
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