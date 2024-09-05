Президенты Кыргызстана и Узбекистана присвоили почетные звания деятелям культуры

Президент Садыр Жапаров подписал указ, присваивающий почетные звания в области культуры и искусства за вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Кыргызстаном и Узбекистаном. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Почетные звания присвоены узбекским деятелям культуры:

министру культуры Республики Узбекистан Озодбеку Назарбекову — «Народный артист Кыргызской Республики» за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества в сфере культуры и искусства между КР и РУз;

старшему преподавателю кафедры «Традиционное исполнение макома» Узбекского национального института музыкального искусства имени Юнуса Раджаби Фарангиз Нуридин кизи Махмудовой — «Заслуженный артист Кыргызской Республики».

В свою очередь, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев присвоил почетные звания двум кыргызским деятелям культуры: