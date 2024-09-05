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Общество

Налоговая запустила электронный сервис для ведения реестра наемных работников

Налоговая служба Кыргызстана анонсировала запуск нового электронного сервиса для ведения реестра наемных работников. Он доступен в «Кабинете налогоплательщика» на сайте cabinet.salyk.kg. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно законодательству, работодатели обязаны вести актуальный реестр наемных работников через этот кабинет. Исключение составляют организации, финансируемые из государственного бюджета.

Для использования нового сервиса налогоплательщикам необходимо:

  • перейти в модуль «Реестр наемных работников» в «Кабинете налогоплательщика»;
  • создать список подразделений и филиалов в разделе «Подразделения»;
  • сформировать перечень должностей в разделе «Должности» согласно штатному расписанию.

В разделе «Действующие сотрудники» доступны два способа ввода данных:

  • Ручной ввод. Позволяет вручную заносить информацию о работниках.
  • Пакетная загрузка. С использованием специального шаблона для формирования актуального списка действующих сотрудников.

За нарушение требований предусмотрены штрафы: 3 тысячи сомов для физических лиц и 6 тысяч 500 — для юридических.

По техническим вопросам можно обращаться по следующим номерам:

  • 0221000116;
  • 0508996669;
  • 0755000116;
  • 0997000116;
  • 0312610167.

Дополнительную информацию можно найти на сайте sti.gov.kg или по номеру 116.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/304119/
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