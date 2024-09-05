Налоговая запустила электронный сервис для ведения реестра наемных работников

Налоговая служба Кыргызстана анонсировала запуск нового электронного сервиса для ведения реестра наемных работников. Он доступен в «Кабинете налогоплательщика» на сайте cabinet.salyk.kg. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно законодательству, работодатели обязаны вести актуальный реестр наемных работников через этот кабинет. Исключение составляют организации, финансируемые из государственного бюджета.

Для использования нового сервиса налогоплательщикам необходимо:

перейти в модуль «Реестр наемных работников» в «Кабинете налогоплательщика»;

создать список подразделений и филиалов в разделе «Подразделения»;

сформировать перечень должностей в разделе «Должности» согласно штатному расписанию.

В разделе «Действующие сотрудники» доступны два способа ввода данных:

Ручной ввод. Позволяет вручную заносить информацию о работниках.

Пакетная загрузка. С использованием специального шаблона для формирования актуального списка действующих сотрудников.

За нарушение требований предусмотрены штрафы: 3 тысячи сомов для физических лиц и 6 тысяч 500 — для юридических.

По техническим вопросам можно обращаться по следующим номерам:

0221000116;

0508996669;

0755000116;

0997000116;

0312610167.