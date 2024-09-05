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Общество

Можно ли заразиться туберкулезом от животного, рассказали фтизиатры

В Национальном центре фтизиатрии рассказали, можно ли заразиться туберкулезом от животного.

Отмечается, что известно более 50 видов млекопитающих, которые подвержены заболеванию туберкулезом. Из домашних животных это коровы, козы.

Заразиться от животных возможно, но туберкулез у людей наиболее часто, в 90 процентах случаев, возникает при заражении человеческим видом возбудителя.

«Значительно меньшим по эпидемиологической значимости источником заражения людей туберкулезом являются больные животные. У 10 процентов больных туберкулезом выделяют микобактерии бычьего типа, преимущественно у жителей сельской местности при наличии больных животных», — отметили в НФЦ.

Туберкулез у собак, кошек, овец, свиней существенной эпидемиологической опасности для человека не представляет.

Инфекция в виде микобактерии бычьего типа чаще передается человеку через молоко и молочные продукты, реже при употреблении зараженного мяса или прямом контакте с больными животными. Поэтому фтизиатры напоминают, что необходима термическая обработка указанных продуктов, пастеризация молока.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/304141/
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