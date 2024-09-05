Эдиль Байсалов: Аскар Акаев продолжает обладать званием экс-президента КР

«С точки зрения закона нет никаких сомнений в том, что Аскар Акаевич продолжает обладать званием экс-президента Кыргызстана», — написал в сети X заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов.

Он отметил, что если кто-либо хочет Аскара Акаева лишить этого статуса, то должна быть проведена процедура полного импичмента. А она была только против Алмазбека Атамбаева в 2019 году.

«Это моя личная точка зрения, но на данный момент нашему обществу не нужно отвлекать ресурсы на обсуждение и споры вокруг событий и обстоятельств давно минувших лет, а лучше сфокусировать свои усилия на задачах сегодняшнего дня», — подчеркнул он.

Фото из X (Twitter)

Напомним, бывший глава Кыргызстана Аскар Акаев направил в Жогорку Кенеш письмо с просьбой восстановить ему статус экс-президента. В парламенте сказали, что вопрос сразу не включат в повестку дня. Сначала проведут переговоры с фракциями, их лидерами и депутатами.

Аскар Акаев управлял страной в 1990-2005 годах. 24 марта 2005-го в результате так называемой тюльпановой революции его свергли. Акаев покинул республику и с тех пор живет в России. Генеральная прокуратура после бегства главы государства возбудила уголовные дела в отношении него и членов его семьи.

Вернулся на родину Аскар Акаев лишь спустя 16 лет, чтобы дать показания по делу «Кумтора». После второго визита стало известно, что с него сняли все обвинения по делу.

В случае возвращения Акаеву статуса он получит ряд льгот и преференций по Закону «О гарантиях деятельности президента и статусе экс-президента Кыргызской Республики».