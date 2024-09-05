Минобразования определило лучшую школу Кыргызстана

Подведены итоги республиканского конкурса на звание «Лучшая школа». Об этом сообщает Министерство образования и науки.

По его данным, в нем приняли участие 122 школы.

«Отбор проводился для демонстрации общественности и заинтересованным общеобразовательным организациям примеров передового опыта лучших школ, отличного образовательного и управленческого мастерства», — сообщили в ведомстве.

По итогам 2023-2024 учебного года лучшей признана Макмальская общеобразовательная средняя школа № 1 имени Мойдунова Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области.

В МОиН отметили, что 26 сентября в Бишкеке проведут образовательный марафон и церемонию награждения школ, ставших победителями в конкурсе.

«В прошлом году средняя школа имени Жоомарта Боконбаева Тонского района Иссык-Кульской области была признана «Лучшей школой», за что класс школы оснащен современным оборудованием», — добавили в ведомстве.