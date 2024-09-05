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Общество

На Новопавловском кладбище прекращается деятельность по погребению

С 5 сентября на Новопавловском кладбище, расположенном в жилом массиве «Ак-Ордо» Бишкека, прекращается деятельность по погребению. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, решение принято в установленном законом порядке для обеспечения соблюдений санитарных и экологических требований к содержанию места погребения на основании заключений Службы экологического и технического надзора, а также Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека.

«Погребение можно будет производить на городском кладбище в селе Гроздь Аламединского района Чуйской области», — добавили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/304150/
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